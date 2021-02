Samanta nevēlas uz 'Eirovīziju' tikai aizbraukt un tad braukt atpakaļ mājās

LTV raidījums "Kā uzvarēt Eirovīzijā? Samantas Tīnas ceļš uz Roterdamu" šonedēļ seko tik netveramas lietas kā Eirovīzijas formulas meklējumiem. Raidījumā izsakās eksperti – DJ Rudd, Toms Grēviņš, Marija Naumova, Kārlis Būmeisters un Aminata, kuri piedāvā savu interpretāciju, bet pati Samanta ir pārliecināta – formula neeksistē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Es nevaru atrast to, ko es nemeklēju! Nav tādas Eirovīzijas formulas," pārliecināti saka Samanta.

Neatlaidība esot tas, kas raksturo dziedātājas pieeju gatavošanās periodam. "Es zinu, ka man ir, ko teikt. Un es gribu to pateikt," saka dziedātāja, kura sola, ka šīgada Eirovīzijas dziesmas tēma būs spēcīga sieviete, un tā caurvīs gan dziesmas tekstu, gan videoklipu, gan priekšnesumu.

Samanta nav māksliniece, kura pieļauj tā sauktās haltūras, viņai būtiski, lai viss būtu nostrādāts līdz pēdējai niansei. "Šobrīd, februāra mēnesī, es vēl neesmu daudz ko izdarījusi, bet viss ir procesā! Skatītāji nemaz nezina, cik daudz paliek aiz aizkulisēm – arī tas, ko mēs neatspoguļojam raidījumā! Piemēram, neparādām visus papīrus, līgumus, tādas lietas, kas prasa ļoti daudz laika. Man ir trīs dāmas kopā ar mani uz skatuves. Viņām arī jāšuj līdzīgi tērpi, mums vienā laikā jāiet uz mērīšanos – vai ir ērti, vai neērti, kas patīk, kas nepatīk," par saspringto gatavošanās procesu stāsta Samanta. Mūziķe atzīst, ka šobrīd visgrūtāk ir saglabāt emocionālo stabilitāti, jo Samanta savā būtībā ir perfekcioniste. "Jūs man jautājāt, vai esmu izdarījusi visu. Es nezinu, vai esmu, es nezinu, kad un vai pienāks brīdis, kad es teikšu, ka esmu izdarījusi visu," apņēmības pilna ir mūziķe. Samanta uzsver, ka Eirovīzijas formula nepastāv, un viņas gadījumā viss ir atkarīgs tikai no viņas pašas. "Es zinu, kā tam ir jābūt, kā tam jāskan, kā tam jāizskatās uz skatuves. Tad, kad es uz tās būšu, un redzēšu, ka viss izskatās tieši tā, kā es to biju iecerējusi, tad es varēšu pateikt, ka esmu izdarījusi visu. Pārējais ir atkarīgs no mana izpildījuma."

Samanta dalību Eirovīzijā uztver kā pakāpienu savā karjerā, nodēvējot šo par "vienas dziesmas projektu". "Un šis projekts ir jāprezentē maijā Roterdamā. Es šobrīd daru visu, lai pēc iespējas kvalitatīvāk to varētu noprezentēt," pārdomās dalās dziedātāja.

"Tas ir tāpat kā skolā, rakstot diplomdarbu," pasmaida Samanta. Veselīgā attieksme dziedātājai ļauj dot padomus arī nākamajiem censoņiem, kuri gribēs Latviju starptautiski pārstāvēt nākamajos konkursos: "Es varu ieteikt neturēties pie dziesmu standartiem – obligāti jādzied par mīlestību, jābūt obligāti modulācijai... Un nemēģināt skatīties, kas šobrīd Eiropā ir aktuāls, kas ir hitos, "meinstrīms" un ļoti populārs. Nav tādas vienas formulas, pēc kuras var uztaisīt sev dziesmu.

Pats galvenais ir saprast, ko tu gribi pateikt uz skatuves Vai tu gribi tikai ķeksīša pēc to izdarīt – aizbraucu uz Eirovīziju un viss? Es gribu aizbraukt uz Eirovīziju ar savu vēstījumu, ar stāstu, ko es gribu pateikt caur šo mūziku, lai pēc tam tas ir tikai kā viens pakāpiens tālāk. Es to gribu maksimāli izmantot. Nevis aizbraukt un tad braukt atpakaļ mājās. Nē, es to negribu!" Samanta iesaka jaunajiem censoņiem nedomāt par to, vai viņu veikums patiks citiem, bet nodrošināt to, lai pašam par savu darbu "deg acis", jo tikai tā iespējams aizraut arī citus.