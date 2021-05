Samanta Tīna atzīst – gandarījuma pēc 'Eirovīzijas' tomēr nav

Latvijas pārstāves Samantas Tīnas dziesma "The Moon is Rising" šogad "Eirovīzijas" finālā neiekļuva un savā pusfinālā palika pēdējā vietā, taču Samanta par to neskumst. Vienlaikus dziedātāj atzīst, ka gandarījuma sajūtas viņai tomēr nav.

"Es gribu bišķīt nomierināties. Visu šo laiku esmu tā maukusi, "močījusi" kā tāda šujmašīna. Esmu no ļoti daudz kā atteikusies – no attiecībām, kas man emocionāli tajā brīdī traucēja. Esmu atteikusies no visa, kas traucētu sakoncentrēties mērķim un sapņa piepildīšanai. Tagad es gribu pabūt mierā, vairāk laika veltīt sev," intervijā pēc "Eirovīzijas" dziesmu konkursa rezultātu paziņošanas realitātes šovam "Slavenības. Bez filtra" saka Samanta.

Viņa uz "Eirovīziju" neesot braukusi, lai cīnītos vai uzvarētu bet gan ar domu pēc iespējas labāk pārstāvēt savu valsti – un to viņa, kā pati uzskata, arī izdarījusi. Taču māksliniece neslēpj – gandarījumu tomēr nejūt.

"Es laikam nedabūju to gandarījuma sajūtu sev. Attiecībā pret ieguldīto darbu. Lielākais gandarījums man būtu bijis tikt finālā, tā būtu bijusi mana alga sev," saka dziedātāja.

"Eirovīzijas" lielā skatuve bija sens Samantas Tīnas sapnis, un viņa likusi visu uz kārts, lai to piepildītu. "Sapnis realizējās, es biju uz lielās skatuves. Bija vērts visus šos gadus iet, lai uzkāptu uz šīs skatuves. Tas ir vārdiem neaprakstāmi! Tur vairs nav ko iztēloties, es zinu, kā tas ir, un tas ir izdzīvots," "Eirovīzijas" posmu savā dzīvē noslēdz Samanta.

"Delfi" jau ziņoja, ka Samanta Tīna saņēmusi kopumā 14 punktus, kas bija pats zemākais punktu skaits otrajā (un arī pirmajā) pusfinālā. Virs Latvijas pārstāves pakāpās Gruzija (16 punkti), Čehija (23 punkti) un Polija (35 punkti).

"Eirovīzijas" pirmajā pusfinālā pēc žūrijas un skatītāju balsojuma vislabāk veicies Maltai (325 punkti), Ukrainai (267 punkti) un Krievijai (225 punkti), bet neveiksmīgākais starts bijis Īrijai (20 punkti), Ziemeļmaķedonijai (23 punkti) un Austrālijai (28 punkti).

Tādējādi no abiem pusfināliem Latvija saņēmusi viszemāko atbalstu dziesmai "The Moon is Rising".

Samanta Tīna svētdienas rītā savā "Instagram" profilā pauda: "Jā! Šis "Eirovīzijas" sapnis ir piepildīts un realizēts! Un es sev varu lepni teikt, ka izdarīju visu un vēl vairāk, lai godam šo skatuvi pieredzētu un pārstāvētu savu valsti! [..] Un, jā, esmu pēdējā vietā! Un ziniet, par to nekaunos, jo nav par ko! Kādam šie cipari cīņas tabulā ir ļoti svarīgi! Es šeit nebraucu cīkstēties! Man nav ar kādu jācīnas vai kādam kas jāpierāda! Tāpēc es godprātīgi ar cieņu varu nostāties beigās ar augsti paceltu galvu! Lai tiek! Paldies visiem atbalstītājiem! Mīlu Jūs!"

Sestdien notikušajā "Eirovīzijas" finālā triumfēja Itālijas pārstāvji "Måneskin" ar kompozīciju "Zitti E Buoni". Žūriju balsojuma un TV skatītāju un klausītāju kopvērtējumā šī izraudzīta par labāko skaņdarbu, tāpēc nākamgad "Eirovīzija" tiks rīkota saulainajā Itālijā.