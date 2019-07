Samanta Tīna mirdz 'Slāvu bazārā' Baltkrievijā

View this post on Instagram

🇱🇻7 gadus atpakaļ neviena neticēja, ka Latvija šajā starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā varētu uzvarēt ar 1.vietu! Man tas izdevās! Šodien esmu atkal šeit, lai izvēlētu jaunu 2019.gada uzvarētāju! 🇺🇸7 years back, no one believed that Latvia could win 1st place in this international competition for young performers! I did it!I'm here again today to choose a new 2019 winner! Costume by @elar.lv #vitebsk #slavianskibazar2019 #belarussia #festival #internationalcontest #proudtobehere #samantatina #lovemylife #lovemyjob #elarlv #fashion #musician #artist #singer

A post shared by Samanta Tīna Official (@samantatina) on Jul 12, 2019 at 12:38pm PDT