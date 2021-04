Dziedātja Samanta Tīna realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra" ļāvusi ieskatīties kādā pavisam privātā momentā – kad komentārus par sevi lasa pats komentāru objekts.

Kā zināms, Latviju šā gada starptautiskajā dziesmu festivālā "Eirovīzija" pārstāvēs Samanta Tīna ar dziesmu "The Moon is Rising". Lai arī virkne bukmeikeru paredz dziesmai izkļūšanu no pusfināla un dalību lielajā finālā, Latvijā atsevišķiem cilvēkiem gan dziesma, gan klips liekas īstens kauna traips.

Jāpiebilst, ka ziņas par Samantas dalību "Eirovīzijā" arī portālā "Delfi" tiek naski komentētas, un komentāru moderatoriem nākas krietni nopūlēties, lai diskusijas paliek vismaz pieklājības normu robežās.

Samanta Tīna gan atzīst, ka šobrīd ļoti sevi sargā no negācijām visapkārt. Viņa esot spējīga pieņemt kritiku, taču atsakās saprast rupju publisku kritiku, kas satur pret sievieti vērstus vārdus. "Es esmu emocionāla būtne, esmu sieviete, un kaut kur jau tas viss paliek," teic Samanta un skaidro, ka grib saglabāt savu mentālo stāvokli pozitīvu, jo, ja tas bū ievainots, viņai būs grūti uzstāties lielajā "Eirovīzijā"

Šova ietvaros māksliniece gan piekritusi palasīt sev veltītos komentārus internetā. "Nauda un slava dzīvē nav galvenais, nevajag pārdoties... Nāk tāda ļauna un neomulīga aura no tās dziesmas, nav labi... Sātaniska dziesma, jūtu luciferu," Samanta Tīna te izbrīnās, te iesmejas par klausītāju izdomu. Visbeidzot viņa aizver datora ekrānu un teic: "Es šito ārprātu nelasīšu, paldies. Visu gaišu!" Samanta pēc komentāru apskates pieņēma lēmumu pakvēpināt mājā kadiķīti, lai no mājas izgaisinātu izlasīto vārdu slikto auru.