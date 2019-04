Šarmantajai Samantai Tīnai – 30: 'Gan pārdzīvošu!'

View this post on Instagram

Šodien dodos atpūtā, lai sagaidītu savu Dzimšanas dienu absolūtā mierā! Katru gadu arvien grūtāk pieņemt, ka kļūstu par gadu bagātāka! Jā, teiksiet, ka tas sīkums un tikai cipars...bet es esmu tāda pati sieviete, kā jebkura cita, kurā gribētu būtu mūžīgi 25gadīga!;) Gan pārdzīvošu! Today I go to rest to wait for my Birthday in absolute peace! Every year it' difficult to assume that I'm getting one year older! Yes, you'll say that's just a detail and only number... but I'm the same woman as anyone else to be forever 25 years old!;) #rest #massage #peace #nidoskopos #takearest #staycalm #bday #tomorrow #gettingyounger #woman #lovelithuania #lovemylife #lovemyjob #enjoylife #imeverywoman #music #artist #musicians #minivacation #birthday #birthdayweekend #weekend #loveyourself #perfect

