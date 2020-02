Savās mājās Holivudā nošauts 20 gadu vecais reperis 'Pop Smoke'

Bruņotā uzbrukumā trešdien, 19. februārī, nošauts amerikāņu reperis "Pop Smoke", kurš ASV tika dēvēts par uzlēcošo zvaigzni repa mūzikas žanrā.

"Pop Smoke" nogalināts savā mājā Holivudā, viņu nošāvuši maskās tērpti slepkavas, atsaucoties uz amatpersonu teikto, vēsta slavenību tabloīds TMZ.

Mājās iebrukušie laupītāji bijuši divi. Viņi atklājuši uguni, raidot šāvienus nama saimnieka virzienā, bet pēc tam metušies bēgt.

Mediji ziņo, ka tikusi izsaukta ātrās palīdzības mediķu brigāde, reperis vests uz slimnīcu Holivudas rietumos, taču pēc ierašanās tur tika pasludināts par mirušu.

"Pop Smoke", īstajā vārdā Bašars Džeksons, bija 20 gadu vecs. Muzikālajā darbībā viņš visplašāk pazīstams ar darbu "Welcome to the Party", kas klajā nāca pagājušā gada aprīlī un ātri vien iekaroja fanu uzmanību. Repera darbus remiksējusi pat Nikija Mināža.

Bruklinā dzimušais "Pop Smoke" mūzikas pasaulē uzmirdzēja tikai pirms diviem gadiem, un šo pāris gadu laikā viņa vārdu pavadījuši vairāki lielāki un mazāki skandāli saistībā ar likumpārkāpumiem.