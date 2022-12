Selīnai Dionai diagnosticēta neārstējama neiroloģiska saslimšana

Kanādiešu dziedātājai Selīnai Dionai ārsti diagnosticējuši retu un neārstējamu neiroloģisku slimību, ko dēvē par "stīvā cilvēka" sindromu. Slimību nevar izārstēt, taču var palēnināt tās progresēšanu, vēsta ārvalstu mediji.

54 gadus vecā Selīna Diona, kuru visa pasaule zina no balādes "My heart will go on", atcēlusi visus iepriekš plānotos koncertus, tostarp Eiropas tūri. Paziņojumā "Instagram" vietnē dziedātaja skaidro, ka jau ilgstoši cīnījusies ar veselības problēmām un saskārusies ar izaicinājumiem, taču nu viņa gatava atklāt, kas tad īsti viņai kaiš.

Diona vēsta, ka "stīvā cilvēka" sindroms ir reta saslimšana, kas piemeklē tikai vienu cilvēku no miljona. Viena no sindroma izpausmēm ir spazmas. "Diemžēl šīs spazmas ietekmē visus manas ikdienas dzīves aspektus, dažkārt tās rada grūtības staigāt. Tās skar arī manas balss akordus – vairs nevaru dziedāt tā, kā agrāk to darīju."

Dziedātāja skaidro, ka katru dienu strādā ar sporta mediķiem, lai uzlabotu ķermeņa veiktspēju, taču progress ir neliels. Dionai ir sava ārstu komada, kas sniedz atbalstu, un daudz palīdzot arī viņas bērni. Dionas Eiropas koncerttūre bija plānota februārī, taču nu tā atcelta.

"Stīvā cilvēka" sindroma izcelsme nav līdz galam skaidra, taču zināms, ka tas pakāpeniski nofiksē ķermeni, sākot ar stumbra muskuļiem – vispirms stīvs paliek rumpis un kakls, vēlāk arī ekstremitātes. Slimībai progresējot, pacienti nespēj staigāt un saliekties. Šis sindroms divreiz biežāk skar sievietes nekā vīriešus. Slimība biežāk novērota cilvēkiem, kuriem ir citas autoimūnās saslimšanas. Slimības ārstēšanai ir zāles, kas palīdz atslābināt nospriegotos muskuļus, tostarp tās ietver pretkrampju un pretsāpju medikamentus, taču pilnībā izārstējams šis sindroms nav.