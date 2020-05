Skaistās Adeles veiksmes stāsts: Kāpēc tā mainījusies arī dziedātājas seja

Angļu superzvaigzne, spēcīgās un dvēseliskās balss īpašniece Adele gada laikā "nometusi" 45 kilogramus un kļuvusi itin cits cilvēks. Par svaru ir skaidrs, taču Lielbritānijas tabloīdi norāda, ka mainījusies arī dziedātājas seja. Kāpēc?

Gan Adeles fani, gan nepiekritēji atzīs: skaistam cilvēkam neko nevar padarīt. Viņa bija daiļa apaļīga, un tāda ir arī tagad, kad kļuvusi par apspriestāko cilvēku tabloīdos, jo gada laikā mainījusies līdz nepazīšanai.

Dziedātāja "nometusi" vismaz 45 kilogramus svara, un savā 32. dzimšanas dienā visus pārsteidza ar attēlu instagramā, kur redzama minikleitā.

Novājēšanu Adele sāka 2019. gada rudenī – īsi pēc šķiršanās no vīra Saimona, ar kuru laulībā bija pavadīti trīs gadi. Adele izvairījās no publiskas parādīšanās un bēga arī no paparaci. Tikmēr viņi jau bija sākuši fiksēt, ka dziedātājas sievišķīgās formas sāk sarukt.

Ap pērnā gada Ziemassvētkiem tabloīdi vēstīja, ka Adele neticami izmainījusies. Tieši apaļīgums komplektā ar piemīlīgo seju viņu izcēla citu dziedātāju vidū, bet nu viņas kuplumi bija pazuduši.

2020. gada februārī fotogrāfi fiksēja mākslinieci viņas treniņos, un arī pati Adele retās intervijās izteicās, ka ir mainījusi dzīvesveidu, proti, tagad ietur veselīgas maltītes un regulāri nododas sportam.

Patiesībā viņa jau kopš 2016. gada strādāja ar savu svaru. Britu medijiem Adele paudusi, ka vēlējusies būt veselīga mamma savam dēlam Andželo, kuram šobrīd ir astoņi gadi. Šo pašu argumentu Adele uzsvērusi arī šī gada sarunās ar vairākiem britu medijiem: svaru viņa nometusi veselības labad un tamdēļ, lai būtu pilnvērtīga mamma puisēnam.

Kāpēc tā mainījusies Adeles seja

Kamēr sociālajos tīklos sievietes pauž, ka Adele ir viņu lielākais iedvesmas avots nomest lieko svaru, citi pauž neizpratni, kā gan vienkārši notievēšana spējusi tā mainīt dziedātājas sejas pantus.

Tam uzmanību pievērsis arī britu medijs "The Daily Mail", apvaicājot ekspertus. Tie norāda, ka dziedātāja, visticamāk, ir ļāvusies estētiskajai ķirurģijai.

Pirmkārt, viņas uzacis ir augstāk nekā iepriekš. Otrkārt, acis ir lielākas. Treškārt, lielākas lūpas. Ceturtkārt, izmaiņas vaigu kaulos. Piektkārt, Adelei nu esot zemāka žokļa līnija.

Hampsteitas klīnikas estētikās ķirurģijas speciālists Čaiks Emedži norāda, ka dziedātāja sejai varētu būt lietojusi zemādas fillerus. Bet cita mediķe, Lūsija Glensija, spriež, ka lietots ir arī botokss, vēsta "The Daily Mail".

Mediķi norāda, ka tik jaunām sievietēm strauja notievēšana bieži vien redzamas sekas neatstāj, piemēram, āda spēj savilkties pati. Taču iespējams, ka Adele izmantojusi lāzerprocedūras, lai stimulētu kolagēna izdalīšanos, kas arī palīdzot "liftinga" efektam.

Britu tabloīda apvaicātie speciālisti ir vienisprātis: dziedātāja ir pati izdarījusi lielo, smago izmaiņu darbu, bet pie mediķiem tikai pieslīpējusi sīkumus. Savukārt par to, ka māksliniece visu darījusi veselīgā garā, liecinot viņas mirdzošā sejas āda, proti, Adele novājējusi veselīgi un līdzeni.

Vienlaikus 2015. gadā intervijā medijam "Times" Adele pauda, ka ir pret plastikas ķirurģiju. "Es negribu nekādu plastiku. Gribu vienmēr izskatīties tāda kā tagad. Samierinieties! Un, kad būsiet samierinājušies, tas jūs vairs neuztrauks," toreiz sava izskata kontekstā pauda superzvaigzne.