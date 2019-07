Slavens amerikāņu reperis dod mājienu, ka viņš ir gejs

Jūnijs bija praidu mēnesis, kad lesbietes, geji, biseksuāļi un transperosnas (LGBT), kā arī viņu draugi visā pasaulē izgāja lielāko pilsētu ielās, lai svinētu mīlestību bez dzimuma robežām. Praidu mēneša izskaņā ar mājienu par savu netradicionālo seksuālo orientāciju klajā nācis populārais amerikāņu reperis Lil Nas X, īstajā vārdā Montero Lamars Hils.

Jaunais reperis tviterī publiskojis vairākus ierakstus, kuros viņš netieši paziņo par savu netradicionālo seksuālo orientāciju, vēsta raidsabiedrība BBC.

"Daži no jums to jau zina, dažiem no jums ir vienalga, daži no jums ar mani vairs negribēs neko kopīgu. Bet, pirms ir beidzies šis mēnesis, es vēlos, lai jūs rūpīgi ieklausieties dziesmā "C7osure"," tvītojis reperis. Viņš savu ierakstu arī papildinājis ar varavīksnes emotikonu.

Tāpat arī mūziķis publiskojis singla vāciņu, kurā iezīmētas varavīksnes krāsas. Daudzi pieņēmuši, ka 20 gadus vecais reperis tādējādi publiski paziņojis, ka viņš ir gejs.

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ