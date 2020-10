Tabloīds: Adelei jau vairākus mēnešus ir jauns mīļotais

Britu dziedātājai Adelei jau ilgāku laiku ir attiecības ar reperi Skeptu, trešdien ziņo ietekmīgais tabloīds "People".

Tās nav tikai baumas – Adeles dzīvē patiešām ienācis vīrietis, vēsta "People", piebilstot, ka abi Londonā satiekas jau ilgāku laiku. To tabloīdam apliecinājuši vairāki avoti.

32 gadus vecās dziedātājas jaunais draugs arī nāk no mūzikas industrijas – viņš ir reperis Brits Skepta. Ar šo 36 gadus veco mākslinieku Adele jau vairākas reizes manīta, izklaidējoties Londonā.

Viņi esot draugi jau daudzus gadus, taču nu attiecības kļuvušas krietni privātākas. Viņi bijuši kaimiņi Totenhemā, Londonā, draudzējoties arī viņu abu bērni. Skepta ir tēvs divus gadus vecam mazulim, savukārt Adelei ir astoņus gadus vecs dēls.

2016. gadā kādā intervijā reperis Skepta medijam "Evening Standard" jau norādīja, ka Adele viņam bieži rakstot, apvaicājoties, kā klājas. Abu starpā jau sen ir mīļas attiecības.

Skepta ir tētis divus gadus vecai meitiņai no iepriekšējām attiecībām. Savukārt par Adeles privāto dzīvi zināms maz. Kopš šķiršanās no dēla tēva Saimona Koneki pērn, Adele uzsāka savu veiksmīgo tievēšanas dzīvesveidu. Viņas arguments: lai esmu veselīga mamma savam dēlam. Gada laikā slavenā dziedātāja atbrīvojusies no vairāk nekā 45 kilogramiem liekā svara, un pasaules mediju rampu ugunīs gozējas tieši tāpēc – dziedātājas vizuālais tēls ir ārkārtīgi mainījies, tāpēc viņa bauda gan fanu, gan arī nelabvēļu uzmanību.