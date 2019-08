Teilore Svifta apbalvošanas ceremonijā publiski pauž atbalstu homoseksuāļu tiesībām

Telekanāla MTV ikgadējā Mūzikas video balvu ceremonijā, kas šogad notika Ņujorkā, ASV Ņūdžersijas štatā, gada labākā video balvu pirmdien saņēma amerikāņu popzvaigzne Teilore Svifta, pateicības runā norādot, ka uzvaru guvušajā dziesmā "You Need to Calm Down" pausts atbalsts homoseksuāļu tiesībām.

Tas, ka dziesmas "You Need to Calm Down" videoklipu godalgai izraudzījušies fani, nozīmē, ka "jūs vēlaties pasauli, kurā mēs visi likuma priekša esam vienlīdzīgi", sacīja 29 gadus vecā māksliniece.

Viņa arī norādīja, ka video noslēdzas ar petīciju Vienlīdzības likuma atbalstam, kas aizliegtu diskrimināciju dzimuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Pateicoties dziesmas vēstījumam pret homofobiju, video saņēma arī balvu kategorijā "Video for good" ("Video labā vārdā").

Ar godalgu "Video Vanguard Award" ("Video avangarda balvu"), kas tiek uzskatīta par ceremonijas prestižāko apbalvojumu, tika pagodināta hiphopa māksliniece Misija Eliota. Godalga tiek pasniegta par ieguldījumu mūzikas industrijā un sasniegumiem dzīves laikā.

Gada mākslinieka balvu saņēma Ariana Grande, bet labākās dziesmas godalgu repera "Lil Nas X" un Billija Reja Sairusa kompozīcija "Old Town Road".

Bilija Eiliša saņēma labākā jaunā mākslinieka balvu, bet godalgu par labāko sadarbību – Šons Mendess un Kamila Kaveljo par dziesmu "Senorita".