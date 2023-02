Foto: Leģendārā 'Pulkveža' vietā durvis ver jauns klubs 'Pandemonium'

Ar varenu atklāšanas ballīti piektdien, 10. februārī, Vecrīgā durvis vēris jauns naktsklubs, kura saimnieks ir mūziķis Miks Galvanovskis. Jaunais klubs iekārtojies savulaik tik daudzu mīlētā kluba "Pulkvedim neviens neraksta" telpās Peldu ielā.

"Bez jautājumiem – šī bija viena no pēdējā laikā iespaidīgākajām ballītēm Vecrīgā! Mēs esam gatavi Vecrīgu pacelt pavisam jaunā ballīšu līmenī," portālam "Delfi" pavēstīja kluba īpašnieks Miks Galvanovskis, kuram šī ir jau ceturtā izklaides iestāde Vecrīgā.

Pasākuma oficiālo daļu apmeklēja tie sabiedrībā zināmie ļaudis, kuriem bija ielūgums. Viesu vidū – influenceri, aktieri, mūziķi un citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Bet stundu pirms pusnakts "Pandemonia" atvērās itin visiem lustēties gribētājiem. Vakara galvenie izklaidētāji bija grupas "Singapūras satīns", "Riga Reggae" un reperis Xantikvariāts.

Peldu iela, kurā atrodas jaunais "Pandemonium", daudziem vairāku paaudžu pārstāvjiem ir sirdij tuva – tur savulaik kūsāt kūsāja Vecrīgas naktsdzīve. Labajiem laikiem par godu pirms diviem gadiem portāls "Delfi" izveidoja rakstu ciklu "Kulta vietas, kuru vairs nav" – tie ir stāsti par leģendārām Rīgas izklaides vietām no ziedu laikiem līdz beigām. Abas cikla daļas lasāmas šeit un šeit.

Komentējot ieceri par jauna kluba atvēršanu, Galvanovskis sacīja, ka tā kļuvusi par sava veida tradīciju, proti, reizi gadā atvērt vai pilnveidot izklaides vietu pieejamību Vecrīgā. 2019. gadā tika atvērts "The Sinners Club", 2020. gadā – "The Sinners Bar", 2021. gadā – "Thirsty", 2022. gadā veiktas investīcijas "The Sinners Bar" paplašināšanā un visu atvērto uzņēmumu pilnveidē, savukārt 2023. gads Galvanovskim sācies jaunatvērto "Pandemonium".