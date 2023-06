Foto: LHF saviesīgajā ballē Juris Savickis ierodas ar zilu aci

Aizvadītās nedēļas izskaņā "Latvijas Gāzes" sporta zālē notika Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ikgadējā sezonas noslēguma balle. Klāt bija gan nācijas varoņi hokejisti, gan sporta funkcionāri un dažādi sporta jomai pietuvināti uzņēmēji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad sezonas noslēguma balle aizvadīta īpaši pacilājošā atmosfērā – hokeja izlase no pasaules čempionāta spēlēm Tamperē atbrauca ar bronzas medaļām kaklā.

Pasākumā viesus izklaidēja Kaspars Breidaks, Ralfs Eilands un Jana Duļevska, savukārt sanākušie pie apaļiem galdiem varēja risināt saviesīgas sarunas. Starp citu, hokejists Kaspars Daugaviņš nule atbrīvojies no kuplās bārdas.

LHF balli ar savu klātbūtni pagodināja arī eksprezidents Guntis Ulmanis, kurš beidzamos gados visai reti dodas uz saviesīgiem sarīkojumiem, protams, LHF vadītājs Aigars Kalvītis ar kundzi, viņa priekštecis Kirovs Lipmans un arī bijušais hokeja kluba "Dinamo Rīga" saimnieks Juris Savickis. Viņa aci "rotāja" pamanāms zilums un plāksteris ap to.

Kā noskaidrojis izdevums "Privātā Dzīve", zilumu Savickis nav dabūjis no savas kundzes, bet gan hokeja mačā, viņam pa seju trāpījusi ripa. "Kas to meta, paturēšu pie sevis, citādi mani draugi droši vien tam, kurš izraibināja manu seju, sagribēs izdarīt to pašu," žurnālam jokojis Savickis.

LHF viesu vidū bija arī bēdīgu slavu guvušais uzņēmējs Māris Martinsons ar kundzi Mariku, Uģis Magonis, kā arī miljonārs Arkādijs Suharenko un citi turīgi vīri.