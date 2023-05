Foto: Tallinas ielā atvēries jauns bāriņš progresīvajai jaunatnei

Jauniešu iecienītajā Tallinas ielas kvartālā durvis vēris jauns bārs "The Place To Be". Tā atklāšanas svinības esot ilgušas četru dienu garumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atbilstoši nosaukumam, "The Place To Be" ir vieta, kur būt visam un visiem, saka jaunā bāra saimniece Anda Vaičekone.

Pēcpusdienā viens otram blakus te var notikt draudzeņu randiņš, darba tikšanās vai radoša sesija. Iestājoties par vienkāršu šiku, bohēmisku mieru un līdzīgi domājošiem cilvēkiem, tā ir radīta kā beznosodījuma vieta, kur būt sev pašam un svinēt savu individualitāti.

"Mūsu mērķis bija radīt multifunkcionālu, tā saukto 24/7 vietu, kas reizē iemiesotu radošu gaisotni un piedāvātu atvērtu telpu gan produktīvam darbam, gan dejām pēc darbam. Pa dienu šeit var satikties, strādāt, mācīties, pusdienot un dzert kafiju. Savukārt vakarā – baudīt daudzējādus, izteiksmīgus kokteiļus, veselīgas un svaigas vakariņas, kā arī ļauties spontānām dejām turpat, starp galdiņiem," komentē viena no vietas izveidotājām un Tallinas ielas kvartāla vadītāja Vaičekone.

Pēc komandas vārdiem, šis ir tikai sākums. No Vietas, kur būt tuvākajā nākotnē sagaidāms ne viens vien papildinājums jau tā plašajam piedāvājumam. Apjomīgākais no tiem – atjaunota un pievienota blakus telpa visdažādākajiem notikumiem.