Kādreiz slavenā 'Godvil' telpās durvis ver jauns naktsklubs 'Tower'

Naktsdzīve Rīgā atgūst uzrāvienu – šīs nedēļas nogalē VEF kvartāla teritorijā durvis ver jauns naktsklubs "Tower". Tas iekārtojies telpās Brīvības gatvē 214b, kur agrāk bija klubs "Godvil". Kā sola jaunā kluba saimnieki, tas būs Baltijā lielākais klubs un vienlaicīgi var uzņemt 2500 apmeklētāju.

Naktsklubs un koncertzāle "Tower" ienesīs jaunas dvesmas galvaspilsētas naktsdzīvē, aktualizējot atpūtas iespējas leģendārās VEF rūpnīcas kvartāla teritorijā, tikai dažu minūšu gājienā no populārā Tallinas ielas kvartāla.

"Tower" mārketinga pārstāvis Antons Sparāns neatbildēja uz "Delfi" jautājumu, kas ir jaunā kluba īpašnieki.

Sparāns sola, ka atklāšanā nedēļas nogalē par lielisku atmosfēru rūpēsies DJ Makree, grupa "Citi zēni" un DJ Tujamo, kas ar savu super hitu "Drop That Low" satricināja pasaules vadošo dīdžeju topus.

Taču īstā nakts ballīte sāksies piektdien pēc pusnakts ar muzikālo kulmināciju – vācu elektro house mūzikas producenta un dīdžeja Tujamo DJ setu, kuram Spotify ir vairāk nekā 10 miljonu ikmēneša klausītāju, kā arī ir spēlējis uz pasaules lielākajām skatuvēm, kā, piemēram, Tomorrowland, Ultra Music Festival un EDC Las Vegas. Populārākie hiti, kurus noteikti esam visi dzirdējuši - "Drop That Low (When I Dip)", "Boneless" un "Who" ir sasnieguši vairāk nekā miljardu straumējumu visā pasaulē. Tujamo savas karjeras laikā ir sadarbojies ar tādiem māksliniekiem kā Martin Solveig, Laidback Luke un Dimitri Vegas & Like Mike. Tujamo turpina eksperimentēt elektroniskās mūzikas pasaulē un ir gatavs radīt elektrizējošu ballīti arī Rīgā.