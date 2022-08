Elīna Didrihsone vairās atklāt, no kurienes nāk viņas tirgotās drēbes

Populārā influencere, apģērbu veikala "Butterfly" saimniece Elīna Didrihsone kļuvusi par dāmu žurnāla "Santa" septembra numura vāka modeli. Intervijā Inetai Meimanei viņa atklāj, kā apradusi ar jauno māmiņas statusu, kā vērtē savu vizuālo tēlu, kā arī vēsta, kur rodas viņas dzinulis tik daudz strādāt un tik ļoti rādīt sevi internetā. Ir tikai viens temats, par ko viņa nevēlas runāt: no kurienes nāk apģērbs, ko tirgo viņas vīram piederošais veikals.

Didrihsone šovasar piedzīvoja milzīgu uzrāvienu sekotāju skaita ziņā – viņas dzemdībām Ventspils slimnīcā "Telegram" kanālā līdzi sekoja 37 000 interesentu, bet "Instagram" sekotāju skaits pieaudzis līdz 108 tūkstošiem. Viņa nenoliedz, ka daudz ir arī tā dēvēto "heiteru", taču pati cer, ka lielākā daļa viņas fanu veikalnieci uzlūko "ar labu aci".

Intervijā "Santai" rosīgā jauniete atklāj, ka pēc dēliņa Džeisona piedzimšanas mātes fails tā īsti viņā vēl nav atvēries. Iespējams, tas notiks brīdī, kad puisēns pirmo reizi pateiks "mamma".

Didrihsone kopā ar vīru attīstījusi apģērbu veikalu "Butterfly", kas izauga no maza dzīvoklīša līdz plašām telpām pašā Rīgas centrā. To visu viņa panākusi, būdama bez jebkādas izglītības uzņēmējdarbībā. Sākotnēji viņai ar vīru bijis sapnis par savu šūšanas cehu, taču nu tam atmests ar roku: "Mūsdienu Latvijā tas nav īstenojams. Un nav tā vērts," intervijā spriež veikalniece.

Savulaik Didrihsone iedvesmojusies no krievu zīmola "Malina Fashion" vēriena, bet nu vairs ne. "Sākumā viņi man bija paraugs, kā no viena veikaliņa izaudzēt desmitiem veikalu ar daudziem miljoniem sekotāju. Reiz pat speciāli braucām uz Maskavu, lai aizietu uz viņu veikalu. Man ļoti patīk tāda sievišķība, kādu piedāvā viņi. Bet tagad mums ir citādāks konteksts, esam atraduši savu ceļu," skaidro influencere.

Uz jautājumu, kur ražotas "Butterfly" tirgotās drēbes, viņa saka: "Par to gan publiski nerunāšu. Katram apģērbam ir norādīts ražotājs, tas netiek slēpts un, ja klientu interesē, viņš var mums uzrakstīt un pajautāt. Pateikšu tikai – to, ko tirgoju, pati arī valkāju. Man patīk katrs apģērbs, ko esmu izvēlējusies veikalam, – tērpam ir vai nu ļoti skaista krāsa, vai ļoti laba piegrieztne. Ja nepatiktu, nevarētu to pārdot ar tik degošām acīm," saka Elīna un piebilst, ka pati ir sajūsmā par korsetēm un allaž ģērbjas, kā saka, ar odziņu.

Didrihsone apgalvo, ka viņas veikala klientu loks ir paplašinājies: "Agrāk pie mums iepirkās tikai jaunas meitenes, tagad arvien vairāk pamanu arī dāmas," viņa stāsta žurnālam "Santa".

Kā novērojis "Delfi", sociālajos tīklos nereti parādās fotogrāfijas, kas apliecina, ka "Butterfly" noperkamās drēbes citur internetā iegādājamas par trīsreiz zemāku cenu, kā arī fasoni atgādina slavenu zīmolu veiklus pakaļdarinājumus. Tāpat Didrihsonu veikalā par pārsteidzoši zemām cenām iegādājamas respektablu zīmolu somiņas un citi aksesuāri.

Jau vēstīts, ka gada laikā Didrihsonu ģimenes lolotā uzņēmuma apgrozījums palielinājies par 38,8%, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas augusi par 37,3%. Pērn tirgotājs nopelnīja 160,75 tūkstošus eiro. Uzņēmums nodarbina sešus cilvēkus.