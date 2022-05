Foto: Klajā laista pirmā Bārbija transpersona

Kompānija "Mattel" laidusi klajā pirmo bārbijlelli transpersonu, kas veidota pēc amerikāņu aktrises Lavernas Koksas prototipa viņas 50. dzimšanas dienai par godu, vēsta "Mail Online".

49 gadus vecā Laverna Koksa 29. maijā svinēs pusgadsimta jubileju un notikumam par godu tapusi jauna Bārbija pēc viņas "ģīmja un līdzības". Koksa, kuru pasaule iepazina no seriāliem "Oranžais ir jaunais melnais" ("Orange is the new black") un "Izgudrojot Annu" ("Inventig Anna"), ir pirmā aktrise-transpersona, kas tikusi nominēta prestižajai "Emmy" balvai.

Nule tapusī bārbijlellīte no vairākiem simtiem savu sugasmāsu ir visai atšķirīga – tai ir izteiktāki augšstilbi, prāvāki kāju ikri un arī muskuļotākas rokas. Aktrise piedalījās lelles tapšanā ar dažādām norādēm – piemēram, ka tai jābūt afroamerikānei un līdzīgai arī sejā. Diskusijas bijušas arī par matu krāsu, proti, Koksa jau ilgāku laiku ir blondīne, taču melnīgsnējiem cilvēkiem mati ir tumši. Galu galā tika nolemts Bārbijas matu rotu krāsot tumšākās un gaišākās šķipsnās.

Laverna Koksa ir aktīva kopienas LGBTQ atbalstītāja un ideju izplatītāja. Transpersonas lellīte, viņasprāt, ir ieguvums kopienai, lai turpinātu cīņu par visu cilvēku līdztiesību likumdošanas iestādēs.

Kā stāsta aktrise, viņai pašai māte bērnībā liegusi spēlēties ar Bārbijām, jo "tu taču esi zēns". Šo traumējošo pieredzi viņa pēc 30 gadiem izrunājusi ar savu psihologu, kurš teicis: "Nekad nevar būt par vēlu laimīgai bērnībai! Lai apmierinātu savu iekšējo bērnu, viss, kas tev jādara, ir jādodas nopirkt savu bārbijlelli!"