Kardašjana pamanījusies sabojāt ikonisko Merilinas Monro kleitu

Prestižajā tērpu ballē "Met Gala", kas katru gadu maijā notiek Metropolitēna Mākslas muzejā Ņujorkā, sabiedrības dāma Kima Kardašjana šogad pārsteidza īpaši – viņa ieradās Merilinas Monro oriģinālajā miesaskrāsas kleitā, kas ikdienā tiek glabāta muzejā. Pēc Kardašjanas izgājiena kleitā konstatēti būtiski un neatgriezeniski defekti, raksta medijs "Page Six".

Tālajā 1962. gadā Merilina Monro šajā kleitā dziedāja veltījumu tobrīd ASV prezidentam Džonam Ficdžeraldam Kenedijam, izpildot leģendāro "Happy Birthday, Mr. President" viņa 45. jubilejā. Viņa uzstājās dizainera Džīna Luisa darinātā miesaskrāsas kleitā, kas rotāta ar 2500 mirdzošiem kalnu kristāliem. Kleita bija tik pieguloša, ka Monro tajā knapi ielīdusi, tāpēc zem tās viņa nevilka nekādu apakšveļu.

Ikoniskajā kleitā ar grūtībām ietilpa arī formīgā Kima Kardašjana, kura šogad pasākumā vēlējusies pasauli pārsteigt īpaši. Viņa bija spiesta "nomest" apmēram septiņus kilogramus, lai kleita derētu.

Merilinas kleita netiek dota valkāšanai kurai katrai sabiedrības dāmai, tomēr Kardašjanai tas izdevās uz stingru noteikumu pamata. Skaistule kleitā mirdzēja tikai "Met Gala" sarkanā paklāja fotografēšanā, bet pēc tam tika nomainīta uz kopiju. "Es ļoti cienu šo tērpu un zinu, ko tas nozīmē Amerikas vēsturei. Nekad tajā nesēdētu un neēstu pie galda, tāpat arī nelietoju nekādu ķermeņa kosmētiku, ko parasti daru. Risks kleitu sabojāt ir pārāk liels," viņa pirms balles sacīja žurnālam "Vogue".

Tomēr nu gaismā nākušas ziņas, ka kleita ir sabojāta. Pirmdien tvitera kanāls "Pop Crave" publiskojis attēlus, kuros redzama kleitas aizmugure: "Tiek ziņots, ka Merilinas Monro ikoniskā kleita ir sabojāta pēc tam, kad to uzvilka Kima Kardašjana. Kleitai ir plīsuma pazīmes, trūkst vairāku kristālu, daži ir nokarājušies," vēsta paraksts. Muzejs, kura gādībā ir leģendārais apģērbs, nav šos attēlus komentējis.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.

The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS