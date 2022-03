Soctīklos nežēlastībā krīt 'Louis Vuitton' jaunā rotu kolekcija

Francijas luksusa modes zīmols "Louis Vuitton" uzsācis savas jaunās juvelierizstrādājumu kolekcijas "LV Volt" reklāmas kampaņu un tā jau izraisījusi rezonansi sociālajos tīklos. Proti, zīmola burti LV rotu dizainā daudziem nolasās kā burts Z, kas pēdējo nedeļu laikā kļuvis par atbalsta simbolu Krievijas agresijai Ukrainā.

Jaunās rotaslietu kolekcijas aprakstā modes nams norāda, ka ikoniskie iniciāļi L un V "savijas kopā un atdalās daudzās kombinācijās, tādējādi kļūstot par metaforu kustībai un enerģijai". Rokassprādzes, kaklarotas un gredzenus kampaņā reklamē amerikāņu reperis Kids Kudi, aktrise Alīsija Vikandere un ķīniešu aktrise Džīna Džina.

Sociālajos tīklos jaunā kampaņa izraisījusi viedokļu kaujas. Vieni vaicā, vai tiešām tagad ir aizliegts latīņu burts Z, savukārt citi uzskata par nepieņemamu L un V burtu izmantošanu tādā dizaina risinājumā, kas nepāprotami nolasās kā Z. Kāds blogeris pat norādījis, ka jaunā kampaņa pamanīta arī Krievijas medijos, kur to traktējot kā "atbalstu Krievijas specoperācijai Ukrainā".

Jāpiebilst gan, ka "Louis Vuitton" bija viena no pirmajām kompānijām, kas marta sākumā paziņoja par aiziešanu no Krievijas tirgus. Uzņēmuma pārstāvis "The New York Times" norādīja, ka kompānija turpinās izmaksāt algas un pabalstus 3500 nodarbinātajiem. Krievijā kopumā darbojās 120 šī zīmola veikali.

Ukrainas ziņu aģentūra "Unian" vēstīja, ka "Louis Vuitton" jaunā rotu kolekcija pirmoreiz demonstrēta šā gada 5. februārī, tātad 21 dienu pirms kara.

Jau 3. martā kompānija savos sociālajos tīklos publicēja paziņojumu, ka ir "dziļi satriekta par Ukrainā notiekošo traģēdiju" un nolēma ziedot vienu miljonu eiro Apvienoto Nāciju organizācijai UNICEF ar mērķi palīdzēt ukraiņu bērniem.