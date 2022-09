11 dzīves sistas dāmas, kuras startē 'Ērkšķu' jaunajā sezonā

No 8. septembra pie TV skatītājiem atgriežas skaudrais smeldzes šovs "Caur ērkšķiem uz..." Šī šovam būs jau piektā sezona, kurā dzīves sistas sievietes cenšas izmainīt likteni, iepazīstot sociāli pieņemamāku dzīvošanas modeli. Iepazīsimies ar jaunās sezonas dalībniecēm!

Sieviete, kuras acu priekšā nogalināta māte. Jauniete, kurai nepatiesi piedēvēta šizofrēnija. Trīs bērnu māmiņa, kuras vakari nav iedomājami bez alkohola. Sieviete, kura visu savu apzināto mūžu pavadījusi ieslodzījumā. Prātam neiedomājamas cietsirdības upuri, kas bērnībā iegūtās rētas dziedē vēl šobrīd – iepazīsti 11 dzīves nesaudzētas sievietes, kuras "Caur ērkšķiem uz..." jaunajā sezonā gatavas doties pārmaiņu ceļā, lai mainītu savu nākotni.

Madara, 24, Rēzekne Foto: Publicitātes foto

Kopš 18 gadu vecuma dzīvi pavadījusi ieslodzījumā. "Ērkšķos" nonākusi uzreiz pēc priekšlaicīgas atbrīvošanas. Alkoholu sākusi lietot jau 11 gadu vecumā, bet vēlāk, draugu un kompānijas mudināta, izmēģinājusi arī narkotiskās vielas. Nesavaldīgais raksturs bieži sagādājis nepatikšanas pašai un citiem. Sapņo par mūziķes karjeru, cer iegūt autovadītāja apliecību un atrast darbu medicīnas jomā.

Katrīna, 21, Rīga Foto: Publicitātes foto

Piedzīvojusi mātes nogalināšanu acu priekšā. Ne atkarības, ne klīniskās nāves nav spējušas izdzēst šīs atmiņas. Uzaugusi bērnunamā. Piedzīvotā vardarbībā sējusi dusmas pret vīriešiem. Dusmās var kļūt nesavaldīga, it īpaši, ja redz, ka tiek darīts pāri savējiem. Sapņo par dzīvi bez atkarībām un par darbu picērijā.

Ieva, 27, Jūrmala Foto: Publicitātes foto

Uzaugusi alkoholiķu ģimenē, apreibinošas vielas lietojusi jau no 12 gadu vecuma. "Caur ērkšķiem uz..." otrajā sezonā iepazītās Unas māsa. Pēc dabas šerpa: ne reizi vien likusi lietā fizisku spēku, lai tiktu galā ar vecākiem alkoholiķiem un aizstāvētu brāli. Pēc sakara, kuru reibuma dēļ neatceras, kļuvusi par mammu meitiņai. Vēlāk satiktais dzīvesbiedrs nomira no Covid-19 un kopš drauga došanās viņsaulē Ievai grūti atgūt dzīvesprieku. Vēlas iemācīties būt laba mamma un atrast pastāvīgu darba vietu.

Zeltīte, 35, Rīga Foto: Publicitātes foto

Alkoholiķe, kura jau četrus gadus nedzer. Zeltītes pusaugu bērni viņu jau sen neuzrunā par mammu. Cietusi no vardarbīgām attiecībām un dzīvi graujošas atkarības. Šobrīd ir laimīga jaunās attiecībās un sapņo par vēl vienu bērniņu. Cer atjaunot saikni ar jaunāko meitu un kļūt par manikīra meistari. "Caur ērkšķiem uz..." ceturtās sezonas dalībnieces Lāsmas jaunākā māsa.

Diāna, 35, Rīga Foto: Publicitātes foto

Alkohols kļuva par Diānas ikdienu brīdī, kad nomira viens no viņas audžuvecākiem, ar kuru Diānai bija īpaši tuvas attiecības. Skarba pret svešiniekiem, bet saprotoša pret draugiem un pudeles brāļiem, kuriem dusmu brīžos var arī iesist. Vēlas dzīvot no alkohola brīvu dzīvi un priecāties par saskanīgām attiecībām.

Elīna, 37, Rīga Foto: Publicitātes foto

Elīnai ir grūtības savienot tieksmi pēc alkohola ar septiņus gadus vecās meitiņas mammas pienākumiem. Alkohola atkarības dēļ cieš no emocionālām svārstībām. Ienīst liekulīgs cilvēkus un ir vienmēr gatava sevi aizstāvēt. Sapņo par patiesu mīlestību bez vardarbības un laimīgu dzīvi bez atkarībām.

Lilita, 19, Rīga

14 gadu vecumā tika piesieta pie slimnīcas gultas, lai ārstētu viņai piedēvētu psihisku saslimšanu. Augusi ar patēvu, kurš meiteni gadiem ilgi seksuāli izmantoja. Taisnības cīnītāja, kurai līdz laimei tāls ceļš ejams. To šobrīd apgrūtina panikas lēkmes un depresija. Sapņo kļūt par profesionālu mūziķi, vēlas daudzpusēji izglītoties un iekļauties sabiedrībā.

Marija, 27, Ventspils Foto: Publicitātes foto

Atmiņas par ģimeni Marijai saistās ar sitieniem, mērdēšanu badā, abortu un to, kā māte viņu atdāvina svešai sievietei. Piedzīvotais ietekmējis ne tikai Marijas pašapziņu, bet arī attiecības ar apkārtējiem – viņa ir impulsīva un izjūt pašsavaldības trūkumu. Kā vienu no dzīves lielākajiem triecieniem Marija min tēva zaudējumu. Sapņo spoguļattēlā kādu dienu saskatīt sevī sievieti.

Anastasija, 39, Ventspils Foto: Publicitātes foto

Cieš no narkotisko vielu atkarības, iziet intensīvu atveseļošanās kursu. Kādreizējā cietumniece un 18 gadus veca puiša mamma. Meklē piedošanu un ceļu uz dēla sirdi. Vēlas atbrīvoties no atkarībām, izārstēt depresiju un tikt vaļā no parādiem.

Gunita, 28, Rīga Foto: Publicitātes foto

Pusotra gada vecumā Gunitu atrada, piesietu kūtī. Uzaugusi audžuģimenēs, kurās cieta no vardarbības. Laidusi pasaulē trīs bērnus, par kuriem nerūpējas. Sapņo atbrīvoties no atkarības no vīriešiem, kļūt patstāvīga, iemantot vēl vienu iespēju būt laba mamma un kļūt par apsardzes firmas vadītāju.

Kristīne, 28, Aizkraukle Foto: Publicitātes foto

Trīs bērnu māmiņa. Viņas vakari, kad bērni nolikti pie miera, nav iedomājami bez vairākām pudelēm alkohola. Kopš mamma viņu bērnībā pameta, ilgojas pēc mātes mīlestības. Piedzīvojusi seksuālu vardarbību un dzīvi bērnunamā. Sapņo tikt galā ar atkarību no alkohola un celt iedragāto pašapziņu.

Projekta "Caur ērkšķiem uz..." pati skaudrākā sezona būs skatāma no 8. septembra izklaides platformā "Tet TV+", bet no 15. septembra ceturtdienās plkst. 21.00, televīzijā sievietēm "STV Pirmā!'