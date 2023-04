Aktrise Bojarkina atklāj neglaimojošas lietas par kopdzīvi ar Majoru

Burtiski nupat aktrise Elīna Bojarkina un LTV kultūras ziņu korespondents Marģers Majors sniedza interviju žurnāla "Santa" marta numuram. Tās nosaukums – "Traki iemīlējušies". Saskaņā ar šobrīd izdevumam "Privātā Dzīve" pausto, iepriekšējā intervija bijusi nepatiesa un izfantazēta, jo abu mīlnieku attiecības patiesībā bijušas pavisam citādas. Bojarkina "Privātajai Dzīvei" stāsta, ka Majors ir emocionāls varmāka, savukārt puisis nekādus komentārus nesniedz.

Jaunā aktrise Elīna Bojarkina ar "Kultūrdevas" žurnālistu bija kopā nedaudz ilgāk par gadu. Kā tagad stāsta aktrise, šajā laikā viņa cietusi no emocionālas vardarbības, bijuši pat pie pāru terapeita. Bojarkina visādi centusies būt laba savam mīļotajam, taču viņš izrādījies "brutāls čakarētājs". Jaunā sieviete par aiziešanu no abu kopdzīves pavēstīja sociālajos tīklos, un brīdi vēlāk saņēma gūzmu pārmetumu no Majora bijušajām sievietēm.

Sarunā ar "Privāto Dzīvi" aktrise atklāj neglaimojošas detaļas par abu kopābūšanu: viņš šajās attiecībās daudz melojis un, iespējams, ar Bojarkinu bijis kopā tikai tamdēļ, ka tas nācis par labu viņa publiskajam tēlam, kas Majoram esot ļoti svarīgs.

Tāpat Bojarkina norāda uz to, ka Majors pie sienas pretī gultai turējis savas bijušās draudzenes foto, abi arī sarakstījušies un sazvanījušies. Bet pagājušā gada septembrī Marģers devies uz Angliju, kur palicis pa nakti pie savas labākās draudzenes. It kā gulējuši vienā gultā, lai gan Bojarkina lūgusi to nedarīt. Visbeidzot – Majoram nepatīkot dzīvnieki, un Bojarkinas suns Bonija viņam bijis apgrūtinājums.

Jāuzsver, ka pats Majors no komentāriem par abu šķiršanos atteicies.

Bojarkina pauž, ka šķiršanās bijis Majora vienpersonisks lēmums, taču sieviete to iznesusi publiski. Par to arī dabūjusi gūzmu pārmetumu sociālajos tīklos no Majora draugu un paziņu loka. Bojarkina uzskata, ka ar savu atklātību bijušo draugu nav pazemojusi, jo arī par šādām lietām, viņasprāt, ir jārunā.

