Alvis Hermanis Dalailamu nosauc par pastulbu un prātu izkūkojušu

Pagājušajā nedēļā visa pasaule pievērsa uzmanību kādam Indijā tapušam video, kurā Tibetas garīgais līderis Dalailama noskūpstīja jaunu zēnu un lūdza viņam pasūkāt Dalailamas mēli. Mūks par šo izgājienu jau atvainojies, taču notikums licis režisoram Alvim Hermanim pakavēties atmiņās par vairākām reizēm, kad arī viņš Dalailamā novēroja šādas tādas dīvainības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Skandalozais stāsts ved uz publisku pasākumu Kirti klosterī templī Daramšalā, Indijā, kur vienuviet bija sanākuši ap 100 jaunu puišu, kāda fonda studentu. Viens no audzēkņiem izrādījis vēlmi Tibetas līderi apskaut, kas arī notika. Taču tālākie notikumi daudziem likās mūka necienīgi, proti, viņš zēnu noskūpstīja un pēc tam it kā rotaļīgi izbāza mēli un teica zēnam, lai viņš to pasūkā. Videoklipam izplatoties internetā, daudzi to nosauca par skandalozu un "pretīgu". 87 gadus vecais Dalailama par notikušo ir atvainojies – viņa birojs izplatīja paziņojumu, kurā viņš notikušo skaidroja kā "nevainīgu rotaļu".

Jaunā Rīgas teātra (JRT) mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis sev ierastā manierē soctīklos komentē pasaulē aktuālos notikumus, un arī Dalailama nav spējis izbēgt no Hermaņa asredzīgā tvēriena.

Hermanis vietnē "Facebook" publiskojis fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar Dalailamu, taču kopš skandāla ar mazo zēnu ar bildi vairs negrib lepoties. Hermanis uzskata, ka Tibetas līderis jau sen ir "izkūkojis prātu".

"Es gan, protams, apšaubu, ka Dalailama ir pedofils [..]. Esmu diezgan drošs, ka viņš vienkārši ir izkūkojis prātu. Un jau sen. Man ir daži novērojumi šajā kontekstā, jo esmu ticies ar viņu četras reizes. Gan Daramšalā, gan šeit. Man radās iespaids, ka viņš ir izdomājis sev tādu tēlu "baigi oriģinālais onkulītis", kurš pēc veciem dzenbudisma paraugiem cenšas visus ik pa brīdim pārsteigt ar jokainu un neparedzamu uzvedību. No malas tas izskatījās diezgan neveikli un šoreiz arī viņam diemžēl nāvējoši," spriež režisors.

Tāpat Hermanim šķiet, ka Dalailama ir "drusku pastulbs". Piemēram, kādā no tikšanās reizēm Burjatijas un Tuvas budisti līderim prasījuši, kā sadzīvot ar postu, ko nodara rusifikācija. "Uz to viņš atbildēja ar murgiem par brālīgu sadzīvošanu ar krieviem, beigās sāka slavēt Marksu un atzinās, ka pats arī sirdī ir marksists (!!!). Par to, ko Ķīna bija izdarījusi ar Tibetu, viņš laikam uz brīdi bij aizmirsis," atceras Hermanis.

Visbeidzot punktu Hermaņa viedoklim par apgaroto mūku pielicis kāds atgadījums pusdienās.

"Es viņam izstāstīju gadījumu, ka Latvijā viens starptautisks budistu retrīts Rūjienas pusē izgāzās un visi budistu mūki no Mjanmas aizmuka ļoti vienkārša iemesla dēļ. Latvijas odi. Kuru klātbūtne ir nesavienojama ar meditācijas tehniku. Es viņam teicu, ka budisms ir varena reliģija, bet Latvijas teritorijā tā diemžēl nedarbojas. Mūsu odu dēļ. To es daļēji domāju kā joku, kuru viņš nesaprata. Jo viņa atbilde bija ļoti nopietna – arī odi ir dzīvas radības, un, ja tie grib nedaudz pasūkt jūsu asinis, tad to viņiem nedrīkst liegt. Okei, lai veicas," – tā Hermanis.

Atgādinām, ka Tibetas budisma svētais Dalailama dzīvo trimdā Indijā kopš 1959. gada, kad Ķīna anektēja Tibetu.

Dalailama ir lamaisma augstākais garīdznieks, agrāk arī bija laicīgais Tibetas valdnieks. Dalailama ir augstākais garīgais skolotājs no Gelugpas skolas un bodisatvas Avalokitešvara pārmiesošanās. Tiek uzskatīts, ka katrs nākamais dalailama ir iepriekšējā pārmiesošanās. Pirmais dalailama piedzima 1391. gadā.