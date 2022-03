Artusa Kaimiņa bijusī draudzene viņu atceras ar siltumu sirdī

Fotogrāfe Jeļena Soboļevska, ar kuru Saeimas deputāts Artuss Kaimiņš bija kopā 2018. gadā, nespēj noticēt aktrises Dārtas Danevičas publiski paustajam par Kaimiņa veikto emocionālo un psiholoģisko vardarbību mājās, šonedēļ raksta izdevums "Privātā Dzīve".

Kā zināms, šogad ar skandālu par abu kopīgo mazuli šķīrās politiķis Artuss Kaimiņš un Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča. Aktrise vēstīja par emocionālu un psiholoģisku vardarbību pret sevi no Kaimiņa puses, cita starpā pieminot, ka politiķis nemaz neesot rūpīgs un gādīgs arī pret suņiem, kaut tādu iespaidu publiski bija radījis. Kādā no ierakstiem tviterī Daneviča arī atzīmēja, ka vēl pirms viņas no Kaimiņa vardarbības esot cietušas arī iepriekšējās viņa draudzenes.

Kā "Privātajai Dzīvei" atklāj Jeļena Soboļevska, viņas un Kaimiņa romāna laikā neesot bijis ne miņas no vardarbības, gluži otrādi – Jeļena bijušo draugu atceras ar siltumu sirdī un labu vārdu. Pāris dzīvoja kopā. Kaimiņš regulāri uz bērnudārzu vedis Jeļenas dēliņu.

"Artuss attiecībās bija ļoti gādīgs un uzmanīgs, vienmēr par mani rūpējās. Brauca uz tirgu pirkt produktus Ziemassvētku galdam. Gatavoja vakariņas. Laiku, ko pavadījām kopā, atceros ar siltumu sirdī," saka sieviete.

Kaimiņa un Soboļevskas romāns nebija ilgs; pēc šķiršanās Jeļena nekomentēja iemeslus. Abi saglabājuši draudzīgas attiecības arī pēc kopdzīves iziršanas.

Piedzimstot mazajam Kaupo Kaimiņam, lepnais tēvs fotogrāfijas sūtījis arī bijušajai draudzenei. "Pēc teksta varēja just, cik viņš ir laimīgs. Žēl, ka viņiem nesanāca," teic Soboļevska un novēl Kaimiņam un Danevičai draudzīgas attiecības. Viņa gan atzīst, ka Kaimiņa raksturs nav nekāda dāvana, taču "nav arī tik slikts kā par viņu raksta".

Kopš šķiršanās no dēla mātes Kaimiņš principiāli atturas sniegt komentārus par notikušo. Savukārt Daneviča "Instagram" vietnē atzīmēja dēliņa viena gada jubileju, rakstot: "Es nebiju gatava, ka jau pirmais gads ar Kaupo man iemācīs nežēlīgo mācību – nekas nav pašsaprotams un pat tavu paša bērnu tev var censties atņemt. Es nenovēlu nevienam sastapties ar šo sajūtu."