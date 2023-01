Asprāti Ivanu Urgantu mērķtiecīgi 'izēd' no Krievijas šovbiznesa

Maskavā atcelts komiķa un TV šovmeņa Ivana Urganta ilgi gaidītais koncerts, ziņo medijs "Meduza". Koncertam sākotnēji bija jānotiek jau pērnā gada oktobrī, to pārcēla uz šā gada 2. februāri, bet pēkšņi arī tas atcelts bez paskaidrojumiem.

Ivans Urgants, kurš uzstājas ar skatuves vārdu Griša Urgants, Krievijas sociālajos tīklos pavēstījis, ka viņa koncerts rūpnīcas "Flakons" teritorijā 2. februārī nenotiks.

"Cienījamie skatītāji, 2. februāra koncerts tiek atcelts. Kas, protams, visiem bija pilnīgs pārsteigums. Kā tajā dziesmā – "es nesaprotu, tu nesaproti, mēs neviens nesaprotam šo kustību". Lūdzam nekrist panikā un izmisumā, un organizēti gaidīt nākamo koncertu. Ar mīlestību, Griša," vēstīja Urgants.

Kremļa kontrolētie tabloīdi vēsta, ka Urgants pēdējā gada laikā reizumis uzstājies korporatīvajos pasākumos, taču kopumā "sēž un neko nedara".

Urgants bija viens no pirmajiem Krievijas šovbiznesa pārstāvjiem, kas jau pirmajā Krievijas iebrukuma dienā izteicās pret karu. Jau drīz pēc tam "no trases" tika noņemts viņa populārais TV šovs "Vakars ar Urgantu", kas gadiem ilgi bija redzams Krievijas Pirmajā kanālā. Sākotnēji no ētera tika noņemti arī citi izklaides šovi, taču tie pamazām atgriezās, kurpretī Urganta šovs ne.

Pirmā kanāla vadība nepaskaidroja lēmumu pārtraukt sadarbību ar komiķi.

Urgants arīdzan nebija redzams ikgadējā Jaungada šovā un filmu franšīzē "Ziemassvētku eglītes", kas uz ekrāniem parādījās decembrī. Urganta varoņa filmā nebija, lai gan viņš bija tās tēls astoņās iepriekšējās filmās.

Pats komiķis reti izsakās par savu situāciju šobrīd Krievijā, vien dažkārt paironizē par ažiotāžu. Līdzīgi kā vairāki citi viņa kolēģi, Urgants uz laiku izbrauca no Krievijas, bet pēc tam atgriezās. Nav arī apstiprinājušās runas, ka viņš esot pārdevis savu nekustamo īpašumu dzimtenē un lūkojoties pēc mājām Gruzijā.

Urgants joprojām uzturas Krievijā.