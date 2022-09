'Atsēdējusi' par slepkavību ballītē – 'Ērkšķu' šova Madaras dzīvesstāsts

Sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" jaunākā sērija ļaus tuvāk iepazīt ne tikai jau pirmajā sērijā sastaptās dāmas, bet arī jaunpienācēju Madaru. Vienpadsmitā ērkšķu dalībniece dāmām pievienosies, kuģojot Daugavā.

Madara ir 24 gadus veca sieviete un "Ērkšķu" šovā viņa ieradusies taisnā ceļā no ieslodzījuma vietas, no kuras priekšlaicīgi atbrīvota. Pēdējos piecus gadus – kopš 18 gadu vecuma sasniegšana – Madara pavadījusi cietumā, un nu ir gatava ieelpot brīvības garšu, kā arī no jauna iejusties sabiedrībā.

Savulaik viņa piedzīvojusi dramatisku notikumu un savu pieredzi nenovēlot nevienam. Arī šobrīd pilnīgi brīva meitene vēl nav – pa taisno no cietuma nonākot šova filmēšanas laukumā, viņas pārvietošanās tiek stingri uzraudzīta ar probācijas aproci.

"Tas viss sākās internātskolā, uz kuru mani nosūtīja. Tur regulāri notika iedzešanas, es ātri kļuvu atkarīga. Jau sestajā klasē es ierados uz eksāmenu pamatīgā reibumā, un drīz vien mani no tās skolas izmeta. Sākās klaiņošana, nakšņošana, kur apgadās, iztikai – zagšana. Tiklīdz parādījās jelkāda nauda, tā tika iztērēta alkoholam. Un sliktākais ir tas, ka iereibusi es kļūstu ļoti agresīva," stāsta šova dalībniece.

Kad Madarai bija 17 gadu, notika ballīte, kas uz visiem laikiem mainīja viņas dzīvi. Ballītes laikā tika nogalināts cilvēks, taču viņa pati to neatceras. Lai gan Madara saka, ka uz to brīdi bijusi jau "atslēgusies", viņu atzina par vainīgu un piesprieda septiņus gadus ieslodzījumā. Sieviete atbrīvota no ieslodzījuma pēc pieciem tur pavadītiem gadiem.