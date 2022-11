Bagātnieku realitātes šova zvaigznes notiesā uz 19 gadiem cietumā

Pirms astoņiem gadiem liela daļa amerikāņu sekoja līdzi TV realitātes šovam "Chrisley know's best" ("Krisliji zina labāk"), kurā varēja vērot īpaši turīga laulāta pāra dzīves peripetijas. Nu tiesa ASV pierādījusi, ka abi varoņi ir blēži un krāpnieki un piespriedusi tiem prāvus cietumsodus, ziņo "Page Six".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Todam un Džūlijai Krislijiem piespriests kopumā 19 gadus ilgs cietumsods par krāpniecību un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Viņi atzīti par vainīgiem banku apkrāpšanā, nodokļu nemaksāšanā un virknē citu apsūdzību.

Pāris savu atpazīstamību kaldināja realitātes šovā, kurā atspoguļotas it kā nekustamā īpašuma magnāta un viņa kundzes dzīves gaitas. Skatītāji varēja vērot īpaši bagātīgu un greznu dzīvi, taču izrādījās, ka Krisliju pārticība ir vien māņi – glamūrīgais dzīvesveids bija veidots uz meliem un krāpniecību.

"Krisliji ir izveidojuši impēriju, pamatojoties uz meliem, ka viņu bagātība radusies no pašatdeves un smaga darba," 16. novembrī prokurori rakstīja spriedumā. Zvērinātie vienbalsīgi nolēma, ka Tods un Džūlija ir krāpnieki, kuri iztiku pelnīja, pārejot no vienas krāpšanas shēmas uz nākamo, meloja bankām, meloja pārdevējiem un "uz katra stūra" izvairījās no nodokļu maksāšanas.

Todam Krislijam piespriesti 12 gadi cietumsoda un 16 mēnešu pārbaudes laiks, savukārt viņa sievai tiesa piemērojusi vieglāku sodu – septiņus gadus ieslodzījumā un 16 mēnešu pārbaudes laiku. Prokurori bija lūguši stingrāku cietumsodu: 22 gadus cietumā vīrietim un 12 gadus dāmai. Pāra advokāti savukārt uzstāja uz deviņiem gadiem nosacīti jeb bez reāla cietumsoda.

Apsūdzības šova zvaigznēm tika celtas 2019. gadā par viltotu dokumentu iesniegšanu bankām, lai nodrošinātu viņiem aizdevumu 30 miljonu ASV dolāru apmērā, kā arī citām mahinācijām.

Šovs "Krisliji zina labāk" savu pirmizrādi piedzīvoja 2014. gadā kanālā "USA Network". Tas bija ēterā deviņas sezonas ar 197 sērijām. Kameru priekšā krāpnieki metās dažādos trakos piedzīvojumus, mākslīgi radītās drāmās un intrigās, bet to visu pavadīja grezna dzīvesveida aura. Trīs mēnešus pirms sprieduma nolasīšanas 53 gadus vecais Krislijs atzina, ka bija kļuvis par "naudas vergu".