'Bez panikas! Tikai viens procents' – kara propagandā arī Krievijas influenceres

Kopš Krievijas prezidents Vladimirs Putins 21. septembrī izsludināja "daļēju mobilizāciju", valstī sākusies pamatota panika. Lai "nomierinātu" mobilizējamos vīriešus, viņu sievas, mātes un māsas, propagandas mašinērija izmanto arī sociālos tīklus, kuros daiļas krievietes cenšas izskaidrot mobilizācijas apjomus.

Pirmie ieraksti, kuros lietotas mirkļbirkas "bez panikas" un "tikai viens procents", sociālajos tīklos parādījās jau 22. septembrī no influencerēm, kas dzīvo Habarovskā. Vairākām izskatīgām blogerēm pozējot ar kartupeļu kaudzīti, konfekšu paku un kosmētikas krājumiem, tika nodots vēstījums, ka mobilizācijai pakļauts tikai viens procents no kopējā mobilziācijas resursa: viens kartupelis ir tikai viens procents no porcijas, viena mamelāde ir tikai viens procents no paciņas, viena lūpukrāsa uz daudzo produktu fona esot ļoti maz. "Apskatiet foto un izlasiet tekstu," raksta blogeres.

Runa ir par oficiāli nosauktajiem 300 000 vīriešu, kurus Krievija iesauc karošanai Ukrainā, taču medijs "Meduza" vēstīja, ka patiesībā tie var būt vairāk nekā viens miljons cilvēku jebkurā vecumā, ar un bez iepriekšējas militāras pieredzes.

Kā vēsta "The Insider", šādi un tamlīdzīgi ieraksti parādījušies profilos, kas jau iepriekš bijuši Kremļa režīmam lojāli un reklamējuši arī pseidoreferendumus par pievienošanos Krievijai Ukrainas Donbasa reģionā. Visi ieraksti būvēti pēc viena "skeleta" – sākas ar jautājumu, vai tad viens procents ir daudz, un tālāk teikts, ka "tieši panika ir ienaidnieka mērķis".

Rīgā bāzētā telekanāla "Doždj" žurnāliste Valērija Ratņikova pauda sašutumu, kā gan cilvēka dzīvību var pielīdzināt kartupelim vai konfektei, un vaicāja faktu pārbaudītājam Iļjam Beram, kā attīstījies šāda veida naratīvs jauniešu publikas uzrunāšanai internetā.

Bers skaidro, ka ieraksti galvenokārt izplatīti sociālajā tīklā "VKontakte" un "Telegram", kas nozīmē, ka tikuši algoti mikro kategorijas influenceri, kas ir būtiski lētāki nekā "Instagram" tīklā ietekmīgi blogeri, turklāt "Instagram" Krievijā atzīts par ekstrēmistisku organizāciju un oficiāli skaitās bloķēts.

"Man nav drošas informācijas, bet pieļauju, ka ir tā: tiek maksāta nauda reklāmas aģentūrai, kas izsūta vēstījuma uzmetumu ar norādi, ka varat to visādi radoši apstrādāt, bet atstājiet galveno! Pēc publikācijas katrs no influenceriem saņem kaut kādu nelielu naudiņu. Bet varbūt lielu, es nezinu. Tā ir sen zināma standarta prakse, bet tagad mēs to redzam arī kā valstisku vajadzību," stāsta Bers.

Tikmēr brīvās pasaules sociālajos tīklos par krievu influenceru sniegumu smejas un ironizē. Piemēram, karā zaudēta acs ir daudz vai maz? Tas taču ir tikai viens procents no ķermeņa! Un viena kapu kopiņa ir tikai 1% no kapsētas. Pie influenceru ierakstiem lasāmi arī skarbi komentāri, aicinot viņas pašas saprast, cik tad "niecīgs" ir viens procents mobilizēto: "Aizsūti karā savu vīrieti, tēvu, brāli, sēdi bez panikas un ēd savu frī kartupeli. Viņi taču ir tikai viens procents," vēstīja kāds.

Jau vēstīts, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins trešdien izsludināja rezervistu mobilizāciju. Daudzviet Krievijā cilvēki izgājuši ielās, lai protestētu pret plānoto mobilizāciju, turklāt daudzi mobilizācijai pakļautie cenšas doties uz ārvalstīm, lai izvairītos no iesaukšanas dienestā un nosūtīšanas karot Ukrainā.

Krievijas varasiestādes gatavojas aizliegt izbraukt no valsts visiem vīriešiem mobilizācijas vecumā, portālam "Meduza" sacījuši divi Krievijas prezidenta administrācijai tuvi avoti.

Viens no avotiem teicis, ka visticamākais datums, kad šāds aizliegums stāsies spēkā, ir trešdiena, 28.septembris. Otrs avots sacījis, ka aizliegums stāsies spēkā pēc pseidoreferendumiem par pievienošanos Krievijai, kas tiek rīkoti Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Pseidoreferendumu pēdējā diena ir otrdiena, 27.septembris. Avots piebildis, ka izbraukšanai no valsts vīriešiem būs jāsaņem kara komisariāta atļauja.