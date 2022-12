Bībers saiet ragos ar veikalu tīklu 'H&M' un nosauc to par miskasti

Pasaulslavenais meiteņu elks, kanādiešu dziedātājs Džastins Bībers pamatīgi apvainojies uz zviedru zīmolu "H&M", kas laidis tirdzniecībā apģērbus ar Bībera noģīmi. Mākslinieks to sauc par nesaskaņotu soli un aicinājis savu fanus "nepirkt to miskasti", ziņo "Page Six".

Populārais zīmols "H&M" izņēmis no tirdzniecības preces ar dziedātāja tēlu divas dienas pēc tam, kad mākslinieks publiski nosodījis uzņēmumu par viņa vārda izmantošanu, to ar Bīberu pašu nesaskaņojot.

28 gadus vecais Bībers pirmdien saviem 270 miljoniem "Instagram" sekotāju pavēstīja, ka populārais mazumtirdzniecības zīmols – ar viņu pašu neko nesaskaņojot – laidis apgrozībā vairākus apģērba gabalus, kuros attēlots dziedātājs. Ar Bībera noģīmi tapuši sporta krekliņi, džemperkleitas, somas un telefona maciņi.

"Viss bez manas atļaujas! Es neapstiprināju nevienu preču kolekciju, ko viņi izlikuši "H&M". Ja es būtu jūs, nepirktu neko no tā visa. Šis merčs ir miskaste, nepērciet neko no tā," piktojās dziedātājs. Pēc brīža Bībers devās uz savu fanu lapu, kur jau bija redzami "H&M" izplatītie attēli un arī tur atstāja komentāru.

"H&M" gan apgalvo, ka uzņēmumā ievērojuši visas vajadzīgās saskaņošanas procedūras. Tomēr uzņēmums apģērbus no veikaliem atsauca. Pamatojums: "aiz cieņas" pret dziedātāju. Nav zināms, kas īsti Bīberam nepatika jaunajā apģērba kolekcijā viņam par godu, jo arī iepriekš zīmols izlaidis vairākas kolekcijas ar Bībera tēlu, un nekāds skandāls no tā neradās.