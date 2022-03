Brīnumpulverīšu influenceres krīt nežēlastībā, taču biznesu nepārtrauc

Pirms četriem gadiem tīkla mārketinga biznesu Latvijā uzsāka tobrīd hokejista Kaspara Saulieša sieva Katrīne. Rosoties Krievijas kompānijā "NL International", kas izplata funkcionālo ēdienu, uztura bagātinātājus un kosmētiku, Sauliete un dažas citas latvietes tikušas uz zaļa zara, taču nu kritušas sociālo tīklu lietotāju nežēlastībā, jo lielākā daļa kolektīva nav pārtraukušas reklamēt šo Krievijas uzņēmuma preci un daļa arī norobežojas no Ukrainā notiekošā kara.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijā "NL International" produkciju izplata vairāki tūkstoši sieviešu. Šis Krievijā pirms 20 gadiem dibinātais uzņēmums ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem tīkla mārketingā. Tā pamatā ir klasiska piramīdas shēma, kad cilvēki var nopelnīt, tikai iesaistot jaunus un arvien jaunus citus izplatītājus. NL aktīvi reklamējas "Instagram" vietnē, kur piramīdas augšgalā esošās izplatītājas lepojas ar greznu, bagātu dzīvi un ceļojumiem, tā kārdinot piramīdas apakšgalu, galvenokārt jaunās māmiņas.

Katrīne Sauliete un vēl dažas citas šādā veidā tiešām tikušas pie pārticīgas dzīves. Taču bizness kļuvis apdraudēts pēc tam, kad Krievija iebruka Ukrainā. Simtiem brīnumpulverīšu influenceru tas nebija šķērslis pārtraukt reklamēt produkciju, izsaucot sašutumu daudzos viņu sekotājos. Darbu turpina gan Sauliete, gan šova "Ģimene burkā" dalībniece Agrita Bindre-Blumenaua un citas, taču eksprezidenta Valda Zatlera vedekla Ruta (attēlā pa labi) to gan pārtraukusi: "Kamēr ir karš, preces no Krievijas uzņēmumiem nepasūtīšu."

Uzņēmumu dibinājis Dmitrijs Hohlovs, un viņa biznesa sazarojums izpleties visā Krievijas Federācijā un arī ārpus tās. Hohlovs savā "Instagram" profilā nav nosodījis karu Ukrainā un Putina režīmu. To šonedēļ akcentējis izdevums "Privātā Dzīve", vēstot, ka preces tirgotājiem esot ieteikts klusēt par karu.

Kā raksta žurnāls, visiem tīklā iesaistītajiem izsūtīts paziņojums, kurā tiekot "stingri lūgts izņemt uzņēmuma nosaukumu un tā produktus no jau publicētajiem ierakstiem, kas veltīti pasaulslavenajai katastrofai". Vēstulē arī rakstīts: "Jebkura NL apzināta pieminēšana jūsu iniciatīvās var nodarīt neatgriezeniskus zaudējumus uzņēmumam līdz pat NL darbības apturēšanai visā pasaulē. Darbībās var identificēt noziedzīga nodarījuma pazīmes, par kurām valsts varas iestādes brīdināja visus uzņēmumus, kas atrodas Krievijas Federācijas teritorijā."

Kā "Privātajai Dzīvei" skaidro Agrita Bindre-Blumenaua, šis vēstījums neattiecas uz Latvijā un citviet Eiropā strādājošajiem. Viņa no izplatīšanas biznesa atteikusies nav, taču instagramā publisko arī kadrus, kuros redzama reāla palīdzība Ukrainas kara bēgļiem.

Līdzjūtību Ukrainai pauž arī Sauliete, taču viņa joprojām turpina izplatīt NL produkciju un to arī aktīvi reklamēt. Sauliete skaidroja, ka viņas profilā nevarēs ieraudzīt ne bombardēšanas, ne mirušos, jo viņai sekojot arī ļoti daudz bērnu. Viņa argumentēja, ka, lai arī kompānija dibināta un bāzēta Krievijā, preces tiek ražotas Francijā, Austrijā, Dienvidkorejā un citās valstīs. "Ja jūs turpināt iet uz darbu, kāpēc es nedrīkstu? Kāpēc man jāatsakās no tā, ko es lietoju? Tad atsakieties no gāzes! Kā tieši Putins ir pietuvināts NL? Tāpēc, ka krievu kompānija?" sašutumu pauda veiksmīgākā no visām dāmām šajā piramīdas struktūrā. Viņa arīdzan paudusi nosodījumu Putina realizētajai agresijai Ukrainā.

Kā vēsta "Privātā Dzīve", uzņēmumā reģistrēti ap miljons cilvēku un veiksmīgākie jeb piramīdu līderi tajā pelnot pat 27 000 eiro mēnesī, bet pārējie, aktīvi rosoties, var saņemt 400-700 eiro mēnesī.