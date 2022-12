Britus šokē Saimona Kauela seja – populāro šovmeni nu jau grūti atpazīt

Populārais mūzikas magnāts un šovu vadītājs Saimons Kauels šogad pavasarī vēstīja, ka pārstājis dzīties pēc jaunības un licis punktu botulīna toksīna injekcijām sejā – viņa paša miesīgs bērns Kauelu jau ar grūtībām spējis atpazīt. Taču Kauela jaunākā uzstāšanās publikas priekšā atkal raisa jautājumus, ko viņš ar savu vizuālo tēlu ir izdarījis, raksta tabloīds "Mail Online".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Otrdienas vakarā kanālā ITV tika pārraidīts uzvedums "Karaliskais varietē", kuru filmēja 2. decembrī. Skatītāji varēja redzēt, ka 63 gadus vecais šovmenis Saimons Kauels atkal stipri mainījies – it kā tas pats vecais Saimons, un tomēr citādāks.

Viņa sejas panti šķiet pavisam svešādi – sejas āda īpaši gluda, sejas ovāls krietni slaidāks, mainījies smaids un acu forma, arī zobi kļuvuši vēl baltāki un taisnāki. "Ko viņš ar sevi izdarījis?" – tādu jautājumu sociālajos tīklos uzdeva daudzi briti. Kāds skatītājs pamanījis, ka Kauels arvien vairāk sāk atgādināt Džordžu Maiklu, savukārt vēl citi lūdz viņu atteikties no tālākām sejas korekcijas operācijām.

Kauels pats nav komentējis pēdējā laikā veiktās pārmaiņas savā tēlā, taču šogad pavasarī viņš runāja par skaistuma injekciju postu, proti, viņa paša dēls esot "kritis histērijā" tēta dīvainā izskata dēļ, jo tēvs izskatoties kā no šausmu filmām.

Pavasarī Kauels bija mainījis žokļa daļu, uzpildot to ar botoksu. Botulīna toksīns spēj bloķēt impulsu no nerva uz sejas muskulatūru, tādējādi pazūd grumbas, un šī pildviela spēj vizuāli cilvēku padarīt šķietami jaunāku. Kamēr ar to nepārspīlē. To, ka jau ir pāršauts pār strīpu, Kauels atzina publiski. Viņš teica, ka pielicis punktu šīm skaistuma procedūrām, taču šovmeņa šī brīža izskats liecina, ka viņš tomēr nav pavisam atvadījies no estētiskās medicīnas piedāvātajām iespējām.