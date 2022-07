Celtnieks Artjoms Gluzunovs šķiras no sievas

Dziedātājas Elīnas Gluzunovas bērnu tēvs, celtniecības speciālists Artjoms Gluzunovs šobrīd šķiras no savas oficiālās sievas – kādas taizemietes, kuru viņš nav redzējis jau vairāk nekā desmit gadu, raksta izdevums "Privātā Dzīve".

Ar savu sievu – dāmu no Taizemes – Artjoms Gluzunovs nav komunicējis gadiem. Savulaik viņš ar taizemieti apprecējās, taču drīz pēc kāzām abi pašķīrās, katram tālāk ejot savu ceļu, tomēr juridiski laulība palika spēkā.

Nu, kad pēc sānsoļu skandāliem un kopdzīves pātraukšanas Gluzunova attiecības ar bērnu māti Elīnu atkal uzlabojušās, pāris jau publiski vēstījis pār kāzu plānienm. Tomēr tas nav iespējams, kamēr vīrietis nav šķīris laulību ar sievu. Šobrīd tas notiek, viņš atklājis žurnālam "Privātā Dzīve".

"Pie tā strādā juristi. Domāju, ka tuvākajā laikā man rokās jau būs šķiršanās papīri. Sieviete, ar kuru esmu salaulājies, neatrodas Latvijā, tāpēc izšķirties ir sarežģīti," skaidro Gluzunovs. Neesot arī zināms, vai sieva ir saņēmusi paziņojumu par šķiršanās procesu, taču izšķirties ir iespējams arī šādā gadījumā.

Kā stāsta Gluzunovs, Elīnu viņš grasās bildināt rudenī vai ziemā. Pāris audzina trīs kopīgus bērnus un astoņus gadus dzīvoja kopā, taču tad abu mīlasstāstā ieskanējās rūgta nots, dziedātājai portālam "Delfi" atklājot, ka viņa no bērnu tēva aizgājusi. Kā vienu no iemesliem viņa minēja dzīvesdrauga statusu –viņš ir precējies – un to, ka pati netiek precēta. Taču jau pēc pusgada abi atkal sagāja kopā.