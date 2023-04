Cerības uzvarēt masku šovā izplēn Pērtiķim Mārcim Judzim

Svētdien, 23. aprīlī, norisinājās TV3 šova "Balss maskā" pusfināls un tika noskaidroti trīs šova finālisti – finālā sacentīsies Laimes lācis, Sniegpārsla un Melnais krauklis, savukārt maska krita Pērtiķim, zem kura bija paslēpies mūziķis Mārcis Judzis.

Īsi pirms fināla no cīņas izstājās šova kustīgākā un azartiskākā maska – džungļu karalis Pērtiķis. Zem tā maskas slēpās mūziķis, komponists un bundzinieks Mārcis Judzis, kurš šajā vakarā izpildīja Fila Kolinsa dziesmu "You Can't Hurry Love".

Par Mārča slēpšanos zem Pērtiķa maskas bija pārliecināti divi detektīvi, taču šī pārliecība radās tikai šonedēļ, jo iepriekš detektīvi Mārča vārdu nebija minējuši. "Godīgi sakot, traktors bija tas, kas mani aizveda pie tevis. Tu man tagad esi parādā braucienu ar traktoru," pēc maskas noņemšanas Mārcim teica Baiba Sipeniece-Gavare. Arī Jānis Šipkēvics vakara izskaņā bija pārliecināts, ka zem Pērtiķa maskas paslēpies tieši Mārcis. Jānis Krīvēns bija pārliecināts, ka zem maskas paslēpies TV6 šova "Lauku sēta" vadītājs Jānis Rāzna, bet Samanta Tīna bija pārliecināta, ka tas ir aktieris un režisors Intars Rešetins.

Šķetinot Pērtiķa pavedienus, skatītāji uzzināja, ka bieži vien dzirdētās frāzes par dārdēšānu un rībēšanu bija attiecināmas uz to, ka Mārcis ir grupas "Dzelzs vilks" bundzinieks. Fonā redzamās tropiskās ainas bija mājiens uz ekspedīcijām, kurās devies Mārcis. Viņam ļoti patīk ceļot un viņa mīļākais piedzīvojums bija brauciens uz Vjetnamu, kuram varēja sekot līdzi arī televīzijā. Pavedienos redzētais burtu salikums "Fe" bija nekas cits, kā elements no periodiskās tabulas un vēl viens mājiens uz viņa dalību grupā "Dzelzs vilks". Ar mūzikas ierakstiem Mārcis divreiz nominēts Spēlmaņu naktij, trīs reizes nominēts prestižajai Gremija balvai un septiņas reizes nominēts Zelta mikrofonam.

Taču Pērtiķa maska nebija vienīgā, ka šajā vakarā krita. Kā īpašie viesi šajā vakarā uzstājās nevis viena, bet divas maskas – Diskopele un Lutausis. Zem viņu maskām bija paslēpušies grupas "Bujāns" dalībnieki Reinis Sējāns un Intars Busulis, kuri ne vien līdz asarām ar savu priekšnesumu aizkustināja Jāni Krīvēnu, bet arī atklāja, ka jau rudenī atgriezīsies šovs "X Faktors" un jau šobrīd vietnē xfaktors.lv notiek pieteikšanās dalībai šovā.