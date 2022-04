'Citi zēni' noslēguši Eiropas iepazīstināšanu ar sevi

Grupa "Citi zēni" aizvadītajās brīvdienās uzstājās "Eirovīzijas" iesildīšanas pasākumā Madridē, izpildot dziesmu "Eat Your Salad", kas turpina gūt fanu simpātijas visā Eiropā. Puiši jau pēc trīs nedēļām pārstāvēs Latviju 66. starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā.

Pasākums "PrePartyES 2022" bija pēdējais no pieciem "Eirovīzijas" iesildošajiem pasākumiem, to apmeklējuši aptuveni 2000 "Eirovīzijas" fanu no visas pasaules. Pirms tam "Citi zēni" sekmīgi piedalījās līdzīgos pasākumos Londonā, Telavivā, Amsterdamā un Barselonā, tur gūstot ievērojamu atbalstu no konkursa līdzjutējiem.

Koncertus komentēja grupas solists Jānis Pētersons: "Šie iesildīšanas pasākumi ir lieliska iespēja iepazīstināt ārvalstu klausītājus ar mūsu dziesmu un tās vēstījumu. Visi šie koncerti ir kā neliela "Eirovīzija", kur katrs dalībnieks cīnās par fanu un Eiropas mediju pārstāvju uzmanību, un mūsu mērķis ir uzrunāt katru no tiem. Ar šo mediju platformu un sociālo tīklu palīdzību vēlamies sasniegt jaunus klausītājus, kas varētu nobalsot par mums 10. maijā "Eirovīzijas" pusfinālā."

"Koncerts bija izcils, protams, neiztikām arī bez trakulībām, jo uzstāšanās noslēgumā Jānis, līdzīgi kā Londonas Eirovīzijas iesildīšanas pasākumā, atkal ielēca pūlī. Šoreiz tas beidzās sekmīgi un fani viņu noķēra ar pirmo reizi. Atlikušās divas nedēļas pirms izlidošanas uz Itāliju izmantosim, lai noslīpētu priekšnesuma detaļas, uzņemtu enerģiju un darītu visu, kas ir mūsu spēkos, lai atkal aizvestu Latviju līdz Eirovīzijas konkursa finālam!" cerīgi izsakās grupas saksofonists Dagnis Roziņš.

Kā zināms, "Eirovīzijā" grupa uzstāsies pirmajā pusfinālā 10. maijā. Tajā piedalīsies arī Albānija, Šveice, Slovēnija, Bulgārija, Moldova, Ukraina, Lietuva, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Dānija, Armēnija, Austrija, Horvātija, Islande un Grieķija. "Eirovīzijas" otrais pusfināls notiks 12. maijā, fināls – 14. maijā.