Didrihsone ignorē pārmetumus, ka viņa slikti aprūpējot dēlu

Kopš populārā influencere Elīna Didrihsone pērn kļuva par māmiņu, soctīklos nerimst komentāri, ka viņa nepietiekami rūpējas par savu bērnu, pamet novārtā, neaudzina un nebaro, kā pieklājas, kā arī vispār nemāk būt mamma. Pārmetumi ieguva arī reālas aprises, proti, viņas sekotāji pat vērsās sociālajā dienestā, apšaubot viņas spēju pildīt mātes funkcijas.

Portāla "1188.lv" raidījumu cikla "Mobings. Anonīmo uzbrukums" ietvaros Didrihsone pastāsta, kā cieš no mobinga interneta vidē. Daudzi anonīmie komentētāji, apvainoja jauno māmiņu, uzskatot, ka viņa nav spējīga rūpēties par savu bērnu un to dara nepareizi, taču Elīna šos komentārus neņem pie sirds.

Elīna atzīst, ka ar anonīmajiem komentētājiem sastopas ik dienu, un ir uzaudzējusi sev biežu ādu, jo sociālo tīklu lietotājiem katram ir savs viedoklis par viņas publicēto saturu. Uzsākot ģimenes dzīvi, komentāru un viedokļi daudzums tikai palielinājies. Arī tāpēc, ka viņa ar vīru nolēmuši savu zīdaini demonstrēt "Instagram" vidē, nevis nerādīt mazuli svešām acīm.

"Man daudzi saka - nu, nerādi taču! Ja es nerādītu, kā mēs šūpojamies, kā es viņu turu rokās, kā mēs pārģērbjamies, kā ēdam brokolīti, dejojam dejas, mainām pamperus, tad nebūtu pārmetumu. Bet es tik un tā rādīšu! Mēs ar vīru esam atvērti," pauž Didrihsone.

Nesen sociālajam dienestam iesniegts ziņojums par to, ka Didrihsoni it kā nemākot aprūpēt bērnu vai dara to nepareizi. Influencere saka, ka sekotāji savu viedokli veidoja tikai no "storijiem", bet tajos taču nevar parādīt visu pārējo sadzīvi. "Es to iemeslu pat īsti nesapratu," par atgadījumu ar sūdzību sociālajam dienestam saka viņa.

Uzbrūkošos komentārus viņa cenšas neņemt pie sirds, jo apzinās, ka katram var būt citādāks viedoklis, taču kategoriski iebilst, ka viņa būtu pelnījusi saukties par "sliktu mammu".

"Ja es gribētu, es nerādītu. Ja es rādu, tad saprotu, ka būs komentāri. Man ar to ir jāsadzīvo. Bet es pati sirdī zinu, ka neko sliktu nedaru, lai tu man varētu kaut ko pārmest un teikt, ka esmu slikta mamma," uzskata Elīna.