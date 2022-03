Dmitrijs Nagijevs ar zīmīgu Grebenščikova dziesmu atvadās no faniem

54 gadus vecais krievu šovmenis, aktieris un TV raidījumu vadītājs Dmitrijs Nagijevs "Instagram" platformā publiskojis video, kurā grupas "Aquarium" dziesmas "Train on fire" pavadījumā noskuj sev galvu.

Nagijevs, kuram "Instagram" vietnē ir vairāk nekā deviņi miljoni sekotāju, neko nebija publicējis kopš 23. februāra. Taču 12. martā viņa profilā parādījās video, kurā viņš atvadās no saviem faniem. Tiesa, nav skaidrs – viņš atvadās no Krievijā bloķētā instagrama vai aizbrauc no valsts. Atšķirībā no daudzām citām Krievijas zvaigznēm, Nagijevs nav aicinājis cilvēkus viņam sekot citās soctīklu platformās.

Ievietotajā video Nagijevs noskuj sev galvu zīmīgas grupas "Aquarium" dziesmas pavadījumā.

Skaņdarbā "Vilciens ugunī" ir vārdi "mēs karojām paši ar sevi" un "šis vilciens deg/ mums vairs nav, ko pļaut/ šis vilciens deg/ un mums vairs nav, kur bēgt/ šī zeme bija mūsu/ līdz iesaistījāmies cīņās".

Nagijevs saviem faniem vēsta: "Uz redzēšanos. Mēs, bez šaubām, vēl tiksimies. Es jūs mīlu, neskatoties uz zaudēto cerību skābo garšu. Kā teica mans vectēvs pie dievgalda: "Vecīt, ko es esmu izdarījis"?"

Jāpiebilst, ka grupas "Aquarium" līderis Boriss Grebenščikovs jau 25. februārī pauda nosodījumu karam, ko Krievijas prezidents Vladimirs Putins izvērsis pret Ukrainu. "Šis karš ir Krievijas neprāts un kauns," feisbukā vēstīja Grebenščikovs, nostāju paužot grupas "Akvarium" vārdā.