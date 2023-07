Duboks spiests skaidrot dziedāšanu krieviski Zvejnieksvētkos Engurē

Pašmāju grupas "A-Europa" līderis Artūrs Duboks žurnālam "Privātā Dzīve" sniedzis skaidrojumu par mēneša vidū radušos traci soctīklos saistībā ar krieviski izpildītām dziesmām Zvejnieksvētkos Engurē. Lai gan krieviski izskanēja tikai divas dziesmas un pārējās Duboks dziedāja latviski, mākslinieks izdevumam atzīst: viņam bijusi iekšēja sajūta, ka varbūt tomēr nevajadzēja.

Viss sākās ar tviterī aktīvā "polittehnologa" Mudiņa tvītu, kurā viņš pauda sašutumu par Artūra Duboka izvēli Engurē dziedāt arī krievu valodā. Koncerta apmeklētāja Ieva tviterī vēstīja: "Tas bija briesmīgi! Sāka ar latviešu repertuāru, beidza ar krievu, (bet publikai krievu valodā viss patika), kaut gan līdz ko sāka dziedāt krieviski, bija cilvēki, kas pameta koncertu! Es sēdēju un vēroju, visa foršā sajūta ko pirms tam "Bermundu divstūris" uzbūra, pagaisa!"

Uhh, kādus svētkus “A-eiropa” uz Enguri atvedusi! :) No visām vietām Latvijā, tieši šajā ciemā Duboks izvēlējies gaudot savu tucbalādi krievu valodā. Nu bet kādēļ? Engurē! pic.twitter.com/RZnlOYyvWf — Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) July 14, 2023

Kā novēroja portāls "Delfi", Engures pagasta pārvalde savā "Facebook" kontā izvietojusi plašu galeriju no Zvejnieksvētkiem, tostarp attēlus no koncertiem – uzstājās gan "bet bet', gan "Bermudu divstūris", taču galerijā nav nevienas pašas fotogrāfijas no Artūra Duboka priekšnesuma.

Dziedātājs žurnālam "Privātā Dzīve" saka, ka viņu izbrīna "cepiens tviterī" – no visām dziesmām tikai divas bijušas krieviski, pārējās latviešu valodā. Duboks uzskata, ka tracis tviterī norāda uz neveseliem cilvēkiem: "Labi, var nepatikt krievu valoda, un katram ir sava nostāja. Tomēr tādi izteikumi nav smuki, tā ir neveselu cilvēku reakcija," spriež mākslinieks.

Vienlaikus Duboks atzīst, ka pirms uzstāšanās viņam bijusi iekšēja sajūta, ka varbūt tomēr latviskajā Engurē nevajag izpausties mūzikā krieviski, taču lēmumu mainījusi pastaiga pa tirdziņu, kur Duboks sadzirdējis arī krievu valodu.

"Komunikācija tur bija daudzās valodās, arī krievu. Arī no organizatoriem nebija norāde nedziedāt krieviski. Lai izrādītu cieņu Engurei, kas ir ļoti latviska vieta, mūsu repertuārā galvenokārt bija dziesmas latviešu valodā," žurnālam skaidro Duboks un pauž, ka ar šāda veida kritiku saskāries pirmo reizi. Latvijā neesot aizlieguma dziedāt krievu valodā, viņš uzsver.

Duboks arī noraida izskanējušās runas, ka daudzi koncerta apmeklētāji šo dziesmu dēļ esot pametuši koncertu: "No skatuves labāk redzēja – cik bija, tik arī palika".

