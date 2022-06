Dziedātāja Liene Greifāne no Krievijas ieradusies Rīgā

Dziedātāja Liene Greifāne sociālajos tīklos pavēstījusi, ka pirmo reizi pēc apmēram trīsarpus gadiem atkal nokļuvusi Latvijā. Viņa ar vīru dēlu pastāvīgi dzīvo Krievijas kūrortpilsētā Sočos, un mērojusi visai sarežģītu ceļu, lai nokļūtu Rīgā

Greifāne jau šīs nedēļas sākumā "Instagram" vietnes īsajos video vēstīja, ka ir noilgojusies pēc radiem un draugiem Latvijā.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā kļuvis visai neiespējami no Krievijas izlidot ar aviotransportu, tāpēc Greifāne sēdās iekšzemes reisā no Sočiem uz Sanktpēterburgu, un tālāk ar autobusu devās uz Igauniju, no kurienes tad arī ieceļojusi Rīgā.

Rīgā viņa apmetusies skaistā namā Mežaparkā. "Tik jocīga ir sajūta būt Latvijā. Pagaidām nevaru saprast, vai tā ir patiesība, vai tikai sapnis. Bet izskatās, ka esmu atvedusi saulīti no Sočiem," gaišo brīdi šajās lietainajās dienās atzīmē māksliniece.

Viņa uz Rīgu devusies viena – bez vīra un dēla. Dziedātāja savus fanus nav informējusi, cik ilgi Rīgā būs sastopama.

Jau vēstīts, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā no lielvalsts aizbrauca daudzi radoši cilvēki, bet Greifāne nolēma nepamest mājas Sočos. Spītējot neērtībām, Krievijas varasiestādēm liedzot tautai pieeju populāriem soctīkliem, Greifāne turpina aktīvi izmantot "Instagram" un "Facebook" caur VPN.