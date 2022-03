Dziedātāja Liene Greifāne nolēmusi palikt uz dzīvi izolētajā Krievijā

Latviešu dziedātāja Liene Greifāne коpā ar vīru un dēlu jau sešus gadus dzīvo Krievijā – vispirms viņa izmācījās par režisori Maskavā, tad pārcēlās uz Sočiem, kur strādā restorānā. Sākoties karam Ukrainā, viņa nolēmusi Krieviju nepamest, argumentējot savu lēmumu ar iztikas līdzekļu nepieciešamību.

Greifāne vietnē "Facebook" publiskojusi tikai apstiprinātajiem draugiem redzamu vēstījumu, kuru šonedēļ publicējis arī žurnāls "Kas Jauns".

Ierakstā divu bērnu mamma Greifāne emocionāli skaidro, ka paliek dzīvot Krievijā, taču tas nav jāuztver kā atbalsta žests Kremļa uzsāktajam karam Ukrainā. Viņas lēmums Krieviju nepamest saistāms ar vēlmi strādāt tur un nopelnīt dzīvošanai, kas Latvijā, viņasprāt, nav iespējams.

"Es dzīvoju Krievijā. Es neizvēlējos karu un to neatbalstu. Bet es izvēlējos savu karjeru sākt sešus gadus atpakaļ, pametot visu to, kas tika būvēts Latvijā kopš bērnības. Jūs man prasāt pamest manu darbu, mājas, draugus, bērnam skolu un draugus, lai tikai jūsu sirdis apmierinātos ar domu, ka neviens latvietis nedzīvo Krievijā. Tad man ir pretjautājums, kurš no jums man piedāvās darbu, manam vīram, tā, lai varētu dzīvot, nevis izdzīvot? Apmaksāt Latvijas kosmiskos rēķinus, degvielas cenas utt. Uz kurieni jūs man piedāvājat pārvākties? Esmu gatava izskatīt visus darba piedāvājumus režisūrā. Algai ir jābūt ne mazākai par 2000 eiro," rakstīja Greifāne.

Viņa nav gatava šobrīd 37 gadu vecumā krasi mainīt savu dzīvi, un aicina tad labāk visus iedomāties, ka viņas vienkārši vairs nav. Greifāne saglabājusi rūgtumu par laiku, kad dzīvojusi Latvijā un nevienu viņa te neesot interesējusi.

"Kas Jauns" raksta, ka pirms vairākiem gadiem Greifāne ļāva savam vecākajam dēlam Sebastianam palikt dzīvot Latvijā, jo tolaik desmit gadus vecais zēns paziņojis: uz Maskavu līdzi nedosies, jo "negrib kļūt par krievu". Tāpēc turp Greifāne devās kopā ar vīru Igoru un jaunāko dēlu Kristianu, savukārt Sebastians nu jau ilgstoši dzīvo Amerikā kopā ar savu tēvu.

Jāpiebilst, ka dziedātājas ieraksts sociālajos tīklos veikts pagājušajā nedēļā, kad, iespējams, vēl nav pavisam apjaustas sekas, ko nesīs pasaules valstu ieviestās sankcijas pret Krieviju tās uzsāktā kara dēļ.