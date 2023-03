Dziedātājs Ronans Kītings 46 gadu vecumā kļuvis par vectētiņu

Īru izcelsmes balāžu dziedātājs, deviņdesmitajos gados populārās puiši grupas "Boyzone" līderis Ronans Kītings nu ir vectētiņš – dēls Džeks kļuvis par tēvu, raksta "Mail Online".

Ronana Kītinga vecākais no pieciem bērniem – 23 gadus vecais Džeks – iecēlis dziedātāju vectētiņa godā. Vienlaikus nav zināms nekas par mazuļa māti. Jaunietis, lai arī ir jau ticis pamanīts sabiedrībā kā realitātes šova "Mīlesstības sala" dalībnieks, savu privāto dzīvi tur slepenībā. Arī visu zinošajiem britu tabloīdiem nav ne jausmas, kas varētu būt jaundzimušā māte.

Šis ir pirmais mazbērns 46 gadus vecajam Kītingam, kurš savulaik pasaules mēroga slavu guva puišu grupā "Boyzone", bet vēlāk izveidoja veiksmīgi solokarjeru, piemēram, ar balādi "When you say nothing at all".

Džeks dzimis Kītinga pirmajā laulībā ar īru modeli Ivonnu Konoliju, pārim ir trīs kopīgi bērni. Kītinga pirmā laulība ilga 12 gadus. Vēl divi bērni dzimuši Kītinga otrajā laulībā ar austrāliešu modes dizaineri Šerninu Stormu.