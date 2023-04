Džona Bon Džovi dēls precēs 'Stranger Things' aktrisi

Par kāzu plāniem pavēstījuši divi jaunās paaudzes šovbiznesa pārstāvji – 19 gadus vecā aktrise Millija Bobija Brauna un 20 gadus vecais Džeiks Bondžiovi, populārā dziedātāja Džona Bon Džovi dēls.

Millija Bobija Brauna un Džeiks Bondžiovi ir saderinājušies, ziņo BBC. Par to pavēstīja aktrise, kura pasaules mēroga slavu guva no lomas kulta seriālā "Stranger Things" – Brauna internetā ievietoja abu mīlētāju kopīgo foto un parakstīja to ar vārdiem: "Mīlu tevi jau trīs vasaras, dārgais, es gribu tās visas!" Arī Bondžiovi publiskojis dažus attēlus un paudis: "Uz visiem laikiem!"

Jaunās aktrises pirkstu jau rotā saderināšanās gredzens. Pāris ir kopā no 2021. gada jūnija.

Bobija Brauna jau vairākus gadus veiksmīgi attīsta aktrises karjeru, un arī "Bon Jovi" solista dēls iet aktiermākslas, nevis mūzikas, ceļu. Džeiks jau apstiprināts lomai topošā jauniešu filmā "Rockbottom".

Džeiks ir viens no četriem Džona Bon Džovi un Dorotejas Hērlijas bērniem. Pats mūziķis marta sākumā nosvinēja savu 61. dzimšanas dienu.