'Ērkšķu' šova meitenes kolektīvi klūp krāgā efektīgajai Gunitai

Nokļūšana Olaines cietuma Atkarīgo centrā sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dāmām izrādās izaicinājumu pilna. Cietumā viņām ne tikai nākas pakļauties striktajam režīmam, bet arī jāmācas sadzīvot vienai ar otru apstakļos, kuros nav brīva iespēja vienkārši aiziet prom.

Pie TV skatītājiem nonāk jau trešā šova "Caur ērkšķiem uz..." sērija. Tajā starp 11 meitenēm jau izveidojas pirmā koalīcija, proti, visi pret vienu. Dāmu nežēlastībā kritusi Gunita.

Kolēģes viņai pārmet pārāk lielu tēlošanu, turklāt aktrise viņā "ieslēdzas" taisni brīžos, kad filmē TV kameras. Pārējās meitenes pamanījušas: kolīdz kamera tiek pavērsta pret Gunitu, viņa kļūstot par pavisam citu cilvēku – skaļa, mutīga, bravūrīga.

Nesaskaņas aizsākas jau aerobikas nodarbībā, uz kuru Gunita ierodas knapā krekliņā, kas nenosedz nabu. "Tas nav normāli! Viņa te nākusi nevis vingrot, bet izrādīties," spriež Elīna, viena no šova dalībniecēm.

Sašutumu pauž arī Marija, kurai nācies vingrot aiz Gunitas, un dāma ar savu gorīšanos pamatīgi nokaitinājusi: "Man jāskatās, kāda krāsā ir viņas apakšbikses un kā viņa to pakaļu groza?"

Nesaskaņas kulmināciju sasniedz virtuvē pēc sporta nodarbības, kad dāmas sanākušas pie galda – tur iet tik augstos toņos, ka neiztur pat allaž mierīgā Zeltīte. "Man vienkārši aizvērās ciet. Tu tiešām esi dumja? Es neizturēju un aizgāju prom," saka Zeltīte, kurai pret Gunitu ir īpašas antipātijas. Tikmēr Gunita pati nesaprot, kāpēc pret viņu vērsts tāds mobings.

Kas ir Gunita? Viņai ir 28 gadi, un jau šova sākumā citas meitenes deva viņai iesauku Borodač, kā arī smējās par viņas krāsošanās manieri.

Pusotra gada vecumā Gunitu atrada, piesietu kūtī. Viņa uzaugusi audžuģimenēs, kurās cieta no vardarbības. Laidusi pasaulē trīs bērnus, par kuriem nerūpējas. Gunita sapņo atbrīvoties no atkarības no vīriešiem un kļūt patstāvīga.