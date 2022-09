'Ērkšķu' šovs sākas ar lamām, plūkšanos, strīdiem un asarām

Ceturtdien, 15. septembrī, pie "STV Pirmā!" skatītājiem nonāks ilgi gaidītā sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" jaunā sezona. Kā liecina publiskotais ieskats tajā – līdzās skaudriem dzīves stāstiem un cerībām par labāku nākotni, netrūks arī strīdi, skaļas attiecību skaidrošanas un pat asaru plūdi.

"Ērkšķu" labākajās tradīcijās arī šoreiz projekts sākas ar to, ka visas dāmas dažādās Rīgas vietās satiekas, lai sēstos busiņā, kurš viņas vedīs pretī pārmaiņām. Tik raibā kompānijā, sievietēm uzreiz izveidojas viedoklis vienai par otru... Netiek taupīts arī kāds skarbāks vārds un pat kritika.

Jau pirmajā sērijā skatītāji iepazīs ne tikai dalībnieču dzīves stāstus, kas šokēs un pārsteigs, bet arī būs liecinieki ventspilnieces Anastasijas, kura narkotiku un alkohola atkarības dēļ zaudējusi saikni ar dēli un rīdzinieces Elīnas, kura sapņo par laimīgu dzīvi bez atkarībām, konfliktam.

Elīna iepriekšējā vakarā ir pārcentusies ar uzdzīvi, kuras sekas manāmas vēl arī nākamajā dienā. Iespējam, tāpēc viņas nekontrolējamā uzvedība izraisa Anastasijas dusmas. Sievieti aizvaino kolēģes izvēlētie žesti un viņa uzreiz steidz dāmu nolikt pie vietas – sak, ar kādām tiesībām te pienāksi un bakstīsi ar pirkstu?! "Tu vispār zini, kur tu lien? Stāv, purinās, nevar noturēties uz kājām un vēl man kaut ko mācīs par dzīvi?" pikta ir Anastasija. Arī Elīna neklusē un neļauj sevi apbižot, jo dzīvo saskaņā ar mammas doto padomu – ja sit, ir jādod pretī.

Dāmu pulciņam kļūstot arvien kuplākam, uzvirmos arvien jauni konflikti – Anastasijai būs ko teikt par trīs bērnu māmiņas Gunitas pārlieku lielo centību ar grimu, kas dāmai mirkšķinot acis, "drūpot no acīm kā smiltis". Vēl projektam īsti nesākoties, būs arī asaru plūdi – Elīnai alkohola ietekmē vienkārši uznāk skumjas un asaras birst kā pupas, bet Marijai, kura projektā vēlas tikt pāri pagātnes pāridarījumiem un mammas vienaldzībai, īpaši emocionālas izvēršas atvadas no četrkājainā mīluļa.

Kolēģei līdzi raudās arī Ieva, kura uzaugusi alkoholiķu ģimenē, apreibinošas vielas lieto jau no 12 gadu vecuma, un jau pirmajās minūtēs projektā ar savu hiperaktivitāti un nemitīgo runāšanu pamanīsies visus pamatīgi nokaitināt. Jau ziņots, ka no 15. septembra ceturtdienās plkst. 21:00, ar šokējošiem dzīvesstāstiem, negaidītiem pārsteigumiem un cerībām par labāku nākotni pie skatītājiem dodas sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." piektā, jubilejas sezona. Tā būs pārdzīvojumiem piepildīta, jo dāmas savu ceļu pretī pārmaiņām sāks no nosacīti zemākā punkta. Ar sieviešu dzīvesstāstiem var iepazīsties šajā rakstā.

"Ērkšķu" jaunā sezona jau šobrīd skatāma izklaides platformā Tet TV+.