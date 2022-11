'Ērkšķu' šovu pamet klusā Zeltīte

Dalību "STV Pirmā!" sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz…" vairs turpina septiņas dalībnieces. Kārtējā izbalsošanā dāmas lēma, ka mājās jādodas klusajai un pēdējā laikā ļoti nemanāmajai Zeltītei.

Viņa uz projektu bija nākusi, lai atrastu ceļu uz savu bērnu sirdīm, kuri jau sen viņu par mammu vairs neuzrunā.

Šoreiz Jānis Bukums ļāva dalībniecēm noteikti, kuru no kolēģēm sūtīt mājās, tiesa ne bez ekspertu – "Boksa akadēmijas" puišu ziņas. Viņiem tika dots galavārds – vai nu piekrist dāmu lēmumam, vai to mainīt, saudzējot vai sūtot kādu no dalībniecēm mājās.

Arī šoreiz balsojumā iezīmējas strikta koalīcija un visas kā viena nosauca Zeltītes vārdu.

Savu izvēli pamatojot ar to, ka pēc skata košā dāma esot pazaudējusi savu dzirksti un pēdējā laikā kļuvusi gaužām nemanāma.

Bukums gan aizrādīja, ka dāmas balso nemaz nedomājot, taču tā kā arī eksperti piekrita šim vērtējumam, pēc vērtīgu balvu biruma, no projekta izstājās 35 gadus vecā Zeltīte.

"Kas tev notika? Tāda sajūta, ka vienā brīdī it kā gaismas izslēdzi! Novēlu tev nepadoties un "neslēgt visas lampas ārā". Neesi tikai pasīvs novērotājs, kurš visu noliedz, bet ņemt aktīvu dalību dzīvē," Zeltītei vēlēja Bukums.