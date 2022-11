Evelīna Pārkere savas biogrāfiskās grāmatas neveiksmē vaino ārvalstu partnerus

Populārā influencere Evelīna Pārkere podkāsta "ZiliRozā" jaunākajā epizodē atklājusi, kas vainojams pie tā, ka biogrāfiska grāmata par viņas līdzšinējo mūžu saņēmusi plašu kritikas vilni un soctīklos pelta un nievāta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

22 gadu vecumā uzrakstījusi memuārus par savu dzīvi, influencere un uzņēmēja Evelīna Pārkere izdeva virtuālu grāmatu "Dzīve kā filmā", nosakot tai pārdošanas cenu 25 eiro.

"Man neticās, ka to saku, bet es uzrakstīju grāmatu. Šis ir mans memuārs par manu dzīvi, par to, kāda saulaina dzīve man ir tagad, un par to, cik ne tuvu saulaina tā bija agrāk. Es izgāju cauri šausmīgam mobingam un iebiedēšanai skolas laikā, un detaļās to aprakstu grāmatā, man ir sajūta, ka esmu emocionāli atkailinājusies, jo beidzot dalos ar to, ko visu šo laiku turēju sevī iekšā," – tā šā gada 1. novembrī jauno grāmatu pieteica influencere.

Jau drīz vien sociālie tīkli sāka mutuļot, Pārkeres sniegumu izsmejot un nosaucot to par bukletu. Asu kritiku tai veltīja Pārkeres kolēģis influenceris Rojs Rodžers: "Es gribu pateikt ko labu, bet es nevaru. Labāk būtu nelasījis, man būs kauns viņu satikt. Secinājumi: pirms pašizaugsmes grāmatas rakstīšanas sākumā labāk iziet terapijas kursu un, pirms māci kādam sasniegt virsotnes biznesā, tā virsotne uz doto brīdi ir Gaiziņkalns," skarbs bija Rojs, kurš novērojis, ka pat Mišelas Obamas memuāri cietajos vākos maksā lētāk nekā Pārkeres grāmata. "Evelīna man asociējās ar gudru jaunieti, nevis cilvēciņu, kurš izlaiž kaut ko tādu par 25€. Pēc reklāmas un cenas zelts, realitātē – svins," viņš piemetināja.

Drīz vien kāds "labvēlis" Pārkeres 25 eiro vērto atmiņu stāstu piedāvāja jebkuram cilvēkam lejuplādēt un lasīt to par brīvu, tādējādi viedokļu birumam pieaugot.

Skaidrojot, kas vainojams tajā, ka grāmatā ir tik daudz ortogrāfijas, interpunkcijas un stila kļūdu, Pārkere stāsta, ka pareizrakstība nekad nav bijusi viņas stiprā puse – komatus un garumzīmes viņa nelieto arī ikdienas saziņā –, un par to bijis jādomā kādai piesaistītai ārvalstu kompānijai, kura arī iniciējusi Pārkeres memuāru izdošanu un saņemtu savu daļu peļņas procentu. Šī kompānija pamatā nodarbojas ar influenceru darbības kursu aprakstīšanu, taču grāmatu vēl nebija izdevusi.

Pārkere pati kļūdas savā veikumā nav saskatījusi, taču atzīst, ka korektūrai līdzi nav sekojusi. Vienlaikus viņa šo izgāšanos atzīst vairāk par veiksmi, jo šis esot kārtējais pierādījums, ka viņa spēj tikt ārā no jebkurām nepatikšanām ar paceltu galvu. "Šī grāmata ir vēl viens reāls dzīves piemērs, kā es tieku ārā no drāmas," podkāstā skaidro Pārkere. Viņa nupat satikusies ar kādas vietējās izdevniecības pārstāvjiem, kas devuši profesionālus padomus un piekrituši memuārus izdot atkārtoti jau uzlabotā versijā.

Skaidrojot to, kāpēc grāmata rakstīta visai primitīvā valodā, Pārkere uzsver: viņas audiotorija ir galvenokārt jaunieši, bet noplūdināto versiju galvenokārt izlasījuši un kritizējuši 30-40 gadus veci ļaudis.

Pārkere arīdzan piesaistījusi savu juristi, kura, iespējams, vērsīsies pret cilvēkiem, kas grāmatu izplatīja nelegāli. Influenceres rīcībā ir ziņas, ka viena no vaininiecēm strādājot lielā Latvijas IT uzņēmumā un grāmatu nopludinājusi ar sava darba e-pasta adresi.

Podkāsta "Zili Rozā" pilns ieraksts: