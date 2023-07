Foto: Kādi ļaudis šogad apmeklē slaveno Jūrmalas festivālu

No 15. līdz 23. jūlijā Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un ne tikai, notiek ikgadējais Jūrmalas festivāls. No desmit plānotajiem koncertiem vairāki jau izskanējuši, un tos apmeklējis gan Rīgas bomonds, gan cilvēki no tautas, kuriem augstvērtīgas mūzikas baudīšana siltā vasarā ir dzīves nepieciešamība.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pašreiz notiek jau devītais Jūrmalas festivāls, grandiozākais vasaras muzikālais notikums Dzintaru koncertzālē, pulcējot izcilus latviešu un ārzemju mūziķus.

Aizvadītās nedēļas izskaņā festivālu atklāja "Meditācija par Bēthovenu" jeb čellists Metjū Bārlijs sarūpēja skaistu vakaru labas mūzikas cienītājiem – klausīties priekšnesumu ieradās gan sabiedrībā zināmi cilvēki, gan mazāk zināmi tautieši un Latvijas viesi. Publika kupli apmeklēja arī Vestarda Šimkus un Nacionālā simfoniskā orķestra koncertu, savukārt agrā 16. jūlija rītā ērģelniece Iveta Apkalna visus uzņēma Dzintaru pludmalē, kur liels skaits vietējo un iebraucēju sagaidīja saullēktu mūzikas pavadībā.

Jūrmalas festivālu ar savu klātbūtni pagodināja gan jaunais Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, gan divi eksprezidenti – Valdis Zatlers un Raimonds Vējonis ar kundzēm. Klāt bija arī uzņēmēji, mākslinieki, mūziķi un arī pa kādai TV sejai.