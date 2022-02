Foto: Porziņģa mīļotā priecē ar krāšņiem kadriem no Meksikas

"Tuluma ir maģiska," sociālajā tīklā "Instagram" vēsta kosmetoloģijas studente Laura Vizla, kura devusies pelnītā atpūtā uz Meksiku.

NBA kluba Vašingtonas "Wizards" spēlētāja Kristapa Porziņģa mīļotā sieviete Laura savus 32 tūkstošus instagrama fanu priecējusi ar skaistiem foto no luksusa ceļojuma uz Meksiku. Atrodoties tās pilsētā Tulumā, Vizla vēsta, ka tur ir maģiski, un arī vakariņu vietas un bāri atstājuši neaizmirstamu pieredzi.

Nedēļas nogalē Vizla publiskoja piemīlīgus foto no lidojuma privātajā lidmašīnā, bet jauno nedēļu iesāka ar vasarīgiem kadriem no Tulumas džungļiem, pozējot skaistā tamborētā kostīmā. Savukārt instagrama īsajos video jauniete parādīja atpūtu kopā ar draugiem. Tiesa, Porziņģis nevienā no video nebija redzams.

Šobrīd NBA ir. Visu zvaigžņu spēles pārtraukums, kura laikā basketbolisti nereti ņem īsu atvaļinājumu, Kristapam Porziņģim no 17. līdz 25. februārim spēles "Wizards" sastāvā nenotiek.