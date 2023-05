Iepazīšanās platforma 'Tinder' aiziet no Krievijas tirgus

ASV Teksasas štatā bāzētā kompānija "Match Group", kam cita starpā pieder populārā iepazīšanās aplikācija "Tinder", pavēstījusi par aiziešanu no Krievijas tirgus, ziņo "Reuters". "Tinder" Krievijā darbosies vēl līdz šā gada 30. jūnijam.

Iepazīšanās vietne "Tinder" krieviem būs pieejama līdz 2023. gada 30. jūnijam, pēc tam tā pametīs Krievijas tirgu.

"Mēs esam apņēmības pilni aizsargāt cilvēktiesības. Mūsu zīmoli veic visus pasākumus, lai ierobežotu piekļuvi saviem pakalpojumiem Krievijā, un pabeigsim iziešanu no tirgus līdz 30. jūnijam," teikts uzņēmuma gada pārskatā.

Vēl bez "Tinder" kompānijai "Match Group" pieder pakalpojumi "Match.com", "Meetic", "Ok Cupid", "Hinge", "Plenty of Fish", "Ship" un "Our Time".

Kompānijas pārstāvis izteicies: "Nav labi, ja uzticams zīmols turpina darboties valstī, kuras galvu apsūdzējusi Starptautiskā Krimināltiesa."

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā pērnā gada februārī "Match Group" paudusi pavisam maz publisku paziņojumu par savām aktivitātēm Krievijā, atzīmē "Reuters". 2022. gada martā uzņēmējs atzīmēja, ka jūt negatīvu ietekmi uz tā darbību Eiropā. Tobrīd arī Krievijas lietotājiem tika atņemta iespēja "Tinder" platformā lietot maksas pakalpojumus.

Kopš kara sākuma tikai aptuveni 20% Rietumu kompāniju pilnībā aizgājuši no Krievijas tirgus.