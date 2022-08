Iepazīsties! Septiņi vīri un piecas dāmas, kas šogad svīdīs 'Lauku sētā' Dekšārēs

Augusta izskaņā pie TV6 skatītājiem nonāks ilggadējā šova "Lauku sēta" jaunā sezona. Tajā par galveno balvu – 10 000 eiro no aizdevējkompānijas –sacentīsies 12 dalībnieki, septiņi puiši un piecas dāmas.

Šogad saimnieces gods ticis skaistajai, drosmīgajai un strādīgajai jaunajai saimniecei Martai Trūpai, ko "Lauku sētas" fani jau iepazinuši kā pagājušās sezonas finālisti. "Man šī sezona ir divtik īpaša, jo pagājušajā gadā biju viena no finālistēm, bet šogad esmu saimniece. Man visvairāk patīk, ka visi dalībnieki ir ļoti čakli un prasa pat papildu darbus," saka "Mārtiņu" saimniece Trūpa, kura noteikti izmantos pašas gūto pieredzi dalībnieces ampluā pagājušajā gadā, lai padarītu šo "Lauku sētu" Rēzeknes novada Dekšāres pagastā neatkārtojamu.

Šova producente Indra Miziša sola, ka TV skatītāji varēs izbaudīt Latgales kolorītu, jo pirmo reizi šovs ticis filmēts Latgalē. Bet nu – pie dalībniekiem!

Aivis Beļmans no Alūksnes novada Foto: Publicitātes foto

"Esmu kā ananass – raupjš no ārpuses un mīksts no iekšpuses," par sevi smaidot saka 31 gadu vecais Aivis Beļmans. Godīgums un izpalīdzība draugiem – tās ir viņa labās īpašības, tomēr raksturīgi, ka viņš spēj iekulties nepatikšanās uz līdzenas vietas. Aivis ātri aizsvilstas un tad sanāk arī kādu skarbāku vārdu pateikt vai pat dūri pavicināt. Vēlme izrauties no rutīnas un vēlme uz trakulībām – tā ir viņa motivācija piedalīties "Lauku sētā". Aivis sev sapņus dzīvē neizvirza, jo tad var nākties vilties: "Var neizdosies. Ir bail." Tomēr, ja uzvarētu un iegūtu naudas summu balvā, tad uztaisītu vecākiem mājās remontu, jo viņi daudz palīdzējuši. Viņa lielā aizraušanās ir futbola spēle aizsarga pozīcijā. Aivis rada skarbā džeka tēlu, tomēr dzīve rāda, meitenēm jau patīk tie nepareizie puiši. Kā būs ar dāmu simpātijām pret Aivi "Lauku sētā"?

Monta Priedola no Liepājas Foto: Publicitātes foto

Cīnītāja, kurai patīk izaicinājumi un kura gatava iziet ārpus komforta zonas – tas raksturo 31 gadus jaunās liepājnieces Montas Priedolas enerģiju. Šķietami mierīga un nosvērta, Monta pārsteidz ar savu izaicinājuma garu. Viņu varēsit sastapt pārgājienos, skrienot vai braucot ar velosipēdu, šķēršļu trasēs, stipro skrējienos, pat roņu peldēs. Sportiska un azartiska dāma. Montai patīk šķēršļi un grūtības, un to viņa simtprocentīgi pierāda. ""Lauku sētā" uzzināšu daudz jauna par sevi – kad atņem komfortu, jāstrādā ar sevi. Galvenais, lai televīzijā patīku sev." Monta kontrolē sevi un nepārkāpj robežas: "Dzīvē vados pēc noteikumiem, reti pārkāpju pieņemtās normas." Monta nav uzbāzīga ar savu enerģiju, viedokli: "Esmu pozitīvs cilvēks un neesmu iedomīga." Monta spēj ātri aizsvilties un tikpat ātri nomierināties. "Spēju patēlot blondīni, kas neko nesaprot, lai manī nesaskata pārāk lielu konkurenti. Tomēr man svarīga iekšējā harmonija," viņa stāsta. Lai gan ikdienā strādā valsts pārvaldē, liepājniecei ir arī spēcīgs mākslinieciskais talants – viņa glezno un zīmē un bērnībā vēlējās kļūt par interjera dizaineri. Montas izaicinājums "Lauku sētā" ir iziet ārpus komforta zonas kameru priekšā.

Kristaps Zariņš no Jelgavas novada Foto: Publicitātes foto

"Es eju uz "Lauku sētu" kļūt par TV zvaigzni. Reitingi kāps," stāsta 34 gadus jaunais Kristaps Zariņš. Viņš māk skaisti runāt. Un tas viņam patīk, humoru taisa uz līdzenas vietas. "Es būšu pieklājīgs, tā ir puse no uzvaras. Ar pieklājību var daudz panākt, nevis būt par nodevēju," pārliecināts ir Kristaps, kurš visu dzīvē dara uz pilnu banku. Viņam ir daudz draugu, un viņi Kristapu raksturo kā pļāpu, kas daudz runā. "No zābaka varu uztaisīt ēdienu," stāsta Kristaps, kuram ir "TikTok" konts "Cepiens ar Zariņu". Kristapa sapnis ir būt patiesi laimīgam. "Esmu noskrējis pa pasauli, daudz izbaudījis un saprotu, ka mana laime ir mans dēliņš." Kristapa aizraušanās ir komercmedības un viņš vēlas pelnīt ar to, ko patīk darīt.

Edīte Jansone no Kuldīgas Foto: Publicitātes foto

"Es mēģinu dzīvot bez grēka un visur eju ar mīlestību, jo tā paveic visu," saka 43 gadus vecā kuldīdzniece Edīte Jansone. Tomēr pat harmoniskākos cilvēkus "Lauku sēta" izaicina – kā Edīte tiks galā ar intrigām un kašķiem? Pati gan saka: ja kāds sit, tad viņa griež otru vaigu, dzīvē apdomā, ko saka un dara, tomēr Edīte spēj arī pastāvēt par savu viedokli un aizstāvēt sevi. Šķietami klusa un mierīga, bet viņā mīt dzirkstelīte. "Laime ir tad, kad apkārtējiem ir labi. Es dodu, neko negaidot pretī," Edīte saka. Viņa ir izpalīdzīga un līdzjūtīga – palīdz cilvēkiem gan mājas darbos, gan ar naudu, gan veciem cilvēkiem. Palīdzējusi arī citiem iepazīt, ko nozīmē mīlestība. Tomēr cilvēki mēdz Edītes labo sirdi arī izmantot. Viņa zina lauku darbus un ir darbarūķis, pati bērnībā dzīvojusi laukos. "Ravēšana ir feinākais darbs – tad vari pabūt ar sevi un padomāt," viņa smaida. "Lauku sēta" viņai būs izaicinājums iziet ārpus komforta zonas. Ar to kuldīdzniece sastopas ikdienā – reiz bija pašai jānovada kalpojums un jālasa sprediķis, jāvada svētdienas skolas nometne. Edītes sapnis: uz stūra maza puķu bodīte, lai iepriecinātu sevi un citus.

Andris Rudzītis no Līgatnes Foto: Publicitātes foto

"Man ir pusmūža krīze un rutīna, dzīvē nekas īpašs nenotiek, tāpēc dodos uz "Lauku sētu" līgavu meklēt", atzīst kolorītais 44 gadus vecais Andris Rudzītis. "Gribu emocijas un sajūtas – varbūt sākšu justies jaunāks!" Andris ir fantastiski slinks. ""Lauku sētā" centīšos strādāt, bet esmu bezgala slinks. Pat pret sievietēm. Sarunāju randiņu, bet ir slinkums aiziet." Tomēr kā ar līgavas meklēšanu Andrim veiksies "Lauku sētā", jo pretī stāsies daiļavas, kas cīnīsies par galveno balvu? "Man viņas visas iepatiksies," pārliecināts ir Andris. Viņš atzīst, ka reālajā dzīvē neviena pakaļ viņam neskrienot, bet kāda būs "Lauku sētas" dāmu atbilde Andrim, kuram ir arī lielas prasības pret dāmām? "Sievietei jābūt strādīgai, lai kompensētu mani. Gribu, lai mani lutina un appuišo. Tā, lai varu sēdēt pie televizora, un viņa skaisti saģērbjas un atnes vakariņas." Viņš savā "TikTok" kontā ievietojis arī video, kurā stāsta, ka nesaprot attiecības, kurās maksā uz pusēm. Tad kāpēc viņam tik skopa sieviete vajadzīga? Tomēr Andris nevēlas kopdzīvi, viņam nepieciešama vien tā apziņa un sajūta, ka kāda ir blakus un ka nav viens. "Es meklēju līgavu, nevis sievu. Jo viss jaukais beidzas ar apprecēšanos. Par līgavu sieviete kļūst tad, kad viņu bildina, to brīdi starp bildinājumu un kāzām – to gribu pagarināt līdz galam."

Emīlija Araka no Talsiem Foto: Publicitātes foto

"Esmu kašķīga, bet labākā un skaistākā," par sevi saka 18 gadus vecā Emīlija, kurai vislabāk sevī patīk augums un mati. Emīlijas sapnis ir attīstīt frizēšanas talantu, kā arī viņa vēlas nodarboties ar surdotulkošanu. Emīlija ir gatava būt konkurente citām sievietēm, lai tiktu līdz finālam. Ikdienā saņem daudz komplimentu no puišiem. No rīta pamostoties, pie spoguļa saka sev, ka ir labākā un viss izdosies. "Esmu gatava pabaumot, kādu klaču pastāstīt, piedomāt kaut ko klāt, lai pastāstītu tālāk," Emīlija ir atklāta. "Mani kaitina pašas raksturs. Tas ir briesmīgs! Un kaitina, ja kāds vēršas pret mani." Emīlija gatava iesaistīties kašķos, ja tie skars viņu. Un to viņa pierāda arī "Lauku sētā". Draugi Emīliju raksturo kā foršu, viņa daudz joko un smejas. Viņai patīk dzīve un dzīvošana.

Armands Ancāns no Jēkabpils Foto: Publicitātes foto

"Esmu labais tēls, bet, ja būs nepieciešams, pielikšu priekšā kāju," par piedalīšanos "Lauku sētā" stāsta 36 gadus jaunais jēkabpilietis Armands Ancāns. Jau septiņpadsmit gadus viņš dara vienu darbu – viņš ir kapracis, atzīstot, ka darbā spēj norobežoties no emocijām. Tomēr ikdienā Armandu kaitina vārdi un pārmetumi viņa virzienā, ja vajadzēs – sadusmosies ne tikai ar vārdiem, bet var arī dūres izvicināt. Sevi raksturo ļoti pozitīvi, nemaz nevar nosaukt savas negatīvās īpašības. Armands labāk sadzīvo ar meitenēm: "Daudz runāju, sievietēm patīk, ka uzkāpj uz auss." Ja uzvarēs "Lauku sētā", par iegūto summu uzcels mammai pirti.

Eva Goldmane no Sabiles Foto: Publicitātes foto

"Esmu skaļa un drosmīga un ļoti lepojos ar sevi," par sevi saka 47 gadus vecā Eva Goldmane no Sabiles. Stipra un nelokāma sieviete, kurai vienmēr nepieciešami argumenti un viedokļa pamatojums. Eva saka visu acīs. "Ja kāds stūrgalvīgi turas pie sava viedokļa, muļķiem dodu ceļu," Eva spēj būt arī skarba. 20 gadu pieredze, strādājot ar cilvēkiem, devusi spēju viņus nolasīt: "No pirmā acu skata varu pateikt, ko no cilvēka sagaidīt." Bezbailīga un skaļa, ar stipru raksturu, spēj arī dūri galdā uzsist. "Apdrošiniet visus dalībniekus, došu pretī, ja mani aiztiks," smaida Eva. Pēc viņas teiktā, sievietēm pa pēdām iet skaudība pret viņu: "Man ir četri bērni un es pēc dzemdībām esmu ar ļoti labu augumu! Trīsdesmitgadnieces mani redz kā konkurenti izskata ziņā. Katra sieviete izskatās tā, kā grib izskatīties." Evas dzīves vērtība ir viņas bērni, jo vīrieši var nākt un iet. Saviem bērniem grib dzīvē iemācīt neatkāpties, nenobīties, nepiņņāt. Evas sapnis ir savs gardumu busiņš, ar ko ceļot pa visu Latviju. Un ticams, ka ar Evas krampi tas izdosies. "Lauku sētā" Eva vēlas saprast, vai joprojām agrākās prasmes darbojas un vai viņa ir formā.

Edgars Žeibe no Ventspils puses Foto: Publicitātes foto

"Es cīnos par taisnīgumu, esmu prātīgs, ar loģisku pieeju," par sevi saka 41 gadu vecais Edgars Žeibe no Ventspils novada. "Ne tikai pēc profesijas esmu IT darbinieks, bet arī pēc savas būtības. Tas šķiet stereotips par datorspeciālistiem, tomēr es tiešām domāju citādāk un esmu grūti saprotams cilvēks." Visam jābūt loģiski izskaidrotam, citādi Edgars neizkustēties no vietas. "Ja kāds atnāk un pasaka, ka vēlas ko saldu, es nereaģēšu. Es informāciju uztveru tieši." Edgaram patīk taisnīgums: "Datorā viss ir salikts pa plauktiņiem – vai nu ir, vai nav. Tāpat arī man – ir vai nu balts, vai melns." Edgars sevi sauc par apaļīgu cilvēku: "Es gribu pierādīt "Lauku sētā", ka arī apaļīgie var apskriet jaunākos un sportiskākos. Esmu pusmūža cilvēks un varu ielikt kloķi jaunākajiem." Viņš stāsta, ka dodas uz "Lauku sētu" ne tikai piedalīties, bet uzvarēt.

Kira Arhipova no Talsiem Foto: Publicitātes foto

"Esmu es pati. Neklausos citu viedoklī, dzīvoju savu dzīvi. Ja kāds par mani baumos, laidīšu gar ausi," – tas visvairāk raksturo 40 gadus veco Kiru. Optimiste ar pozitīvu skatu uz dzīvi, tomēr savas patiesās emocijas nepauž uz āru, jo ikdienas darbs kasieres amatā iemācījis tās paturēt pie sevis. Kira ir apmierināta ar sevi: "Man viss sevī patīk. Man taču jāsadzīvo ar sevi." Kiras sapnis ir aizceļot uz Gruziju, kur dzīvo viņas māsa, bet Kira nekad nav ceļojusi. Viņa prot visus lauku darbus, tomēr uzskata, ka eksistē vīriešu un sieviešu darbi. "Sievišķīgai sievietei nav jāuzvedas kā vīrietim!" Kirai patīk arī pucēties, un nekad no mājas neiziet bez auskariem. Viņai ir arī spēcīga emocionālā puse — gan jaunībā dzeju rakstījusi, gan spēj intuitīvi sajust ezotērisko pasauli.

Modris Sermoliņš no Kuldīgas novada Foto: Publicitātes foto

"Ar tavu raksturu "Lauku sētā" — tev būs jāmainās," tā par 32 gadus jauno Modri Sermoliņu saka viņa draudzene. Ārkārtīgi emocionāls, pasaka visu un pastāv par savu viedokli. "Dzīvē esmu daudz darījis un zinu daudz. Ja mani mēģina apstrīdēt, ir traki." Modris atzīst, ka jāiemācās paturēt viedokli pie sevis, citādi veidojas daudz strīdu. "Es raudu! Pat tad, kad ar meitu skatos multfilmas, kur nu vēl, ja tas skar manu ģimeni", – Modrim ģimene ārkārtīgi svarīga. Kādreiz bijis apcelts, jo nācis no nabadzīgākas ģimenes. Tagad aizstāv visus, kas nonākuši līdzīgā situācijā. "Mans sapnis ir sakārtot savu dzīvi tā, lai ģimenei būtu viss, kā man nebija. Man ir sapnis nestrādāt ārzemēs," – Modris ir emocionāls un patiess.

Mārtiņš Orste no Engures Foto: Publicitātes foto

"Esmu lādzīgs, labsirdīgs un smaidīgs optimists," par sevi saka 22 gadus vecais Mārtiņš. "Aizraujos ar smaidīšanu. Man patīk draudzēties, nevis kašķēties. Tomēr, ja ar mani kašķēsies, patīk pavilkt uz zoba". Mārtiņš neņem nopietni visu pie sirds: "Redzu, ka vieglums dzīvē palīdz." Mārtiņam mēdz būt grūti ar sevis motivēšanu, pie tā būs jāpiestrādā "Lauku sētā". Ja uzvarēs, balvas naudu izmantos mācībām, ir vēlme apgūt finanses un grāmatvedību. Mārtiņam tuvs ir sports. "Ar apaļajiem vaidziņiem vieglatlēts neesmu, bet komandas sportā darbojos," smaida Mārtiņš, kura sporta elks ir Maikls Džordans. Lielais "Lauku sētas" izaicinājums Mārtiņam būs tikt galā ar intrigām, jo pašam nav pieņemama divkosība un aprunāšana aiz muguras.