Izjukušas Lindas Mūrnieces attiecības ar krietno Edgaru

Bijusī politiķe un viesnīcas vadītāja Linda Mūrniece piedzīvojusi kārtējo šķiršanos savā dzīvē – izjukušas viņas un Edgara Līduma apmēram pusotru gadu ilgušās attiecības, Mūrniece apstiprinājusi izdevumam "Privātā Dzīve".

Lai gan par problēmām Mūrnieces kopābūšanā ar Edgaru Rīgā mēļoja jau pasen, Mūrniece portālam "Delfi" janvāra sākumā noliedza, ka šīs attiecības būtu izjukušas. Tagad viņa žurnālam "Privātā Dzīve" skumjos jaunumus apstiprinājusi – Edgars nu ir prom no viņas dzīves. Kā liecina sociālo tīklu ieraksti, Edgars Līdums daudz laika pavada Baltkrievijā.

Kā stāsta Mūrniece, vīrietis vienkārši vienā dienā paņēmis savas lietas un savu suni, un aizgājis. "Man nav nekā daudz, ko komentēt. Varu pateikt vien to, ka vairāk biju noskumusi par to, ka pagājušā gada pavasarī aizlidoja mans mīļais papagailis Joko, nekā skumstu par Edgara prombūtni. Tagad uzskatu, ka tas ir viens no nebūtiskiem gadījumiem manā dzīvē. Laikam satieku nepareizos vīriešus," žurnālam atklāj viņa. Mūrniecei ar Līdumu bijuši krasi atšķirīgi uzskati par daudzām lietām, tostarp politikas jautājumos.

Jāpiebilst, ka vēl pirms gada Mūrniece savu jauno draugu slavēja kā krietnu cilvēku, kurš, atšķirībā no citiem, nav ar alfonsa iezīmēm. Vietnē "Facebook" Mūrniece vēstīja, ka šīs viņas attiecības nu gan vairs nav "pa jokam". Mūrniece arī devās uz kanāla STV raidījumiem, lai vēstītu par savu jauno mīlestību.

Kādreizējās iekšlietu un aizsardzības ministres, tagad viesu nama saimnieces Mūrnieces mīlas gaitas neliktu vilties par rūdītākajiem ziepju operu cienītājiem. Linda, dzimusi Ezermane, vispirms apprecējās ar iekšlietu sistēmas darbinieku Raimondu Mūrnieku, kam dāvājusi divus bērnus. 2012. gadā laulība tika šķirta. Jau dažus mēnešus vēlāk Linda atkal izgāja pie vīra, sakot jāvārdu Libānā dzimušajam ārstam un politiķim Hosamam Abu Meri. 2017. gadā tika šķirta arī šī laulība.

2020. gadā Linda šokēja Latviju, apprecoties trešo reizi - ar pārdošanas speciālistu no Liepājas Agri Freibergu. Pievienoja sava pirmā vīra uzvārdam trešā lauleņa uzvārdu, kļuva par Lindu Mūrnieci-Freibergu, taču attiecībām nebija lemts ilgs mūžs. Pagāja daži mēneši, un Linda trešo reizi mūžā kļuva par šķirteni.

Jau drīz pēc tam Mūrniece satika Edgaru, kurš uz viņu bija metis acis jau sen. Sākotnēji Mūrniece šīs attiecības centās saudzēt no publicitātes, bet pērnā gada sākumā abi jau piedalījās TV raidījumā.

"Man ir pietiekami daudz gadu, lai arī tīri tehniski saprastu, kādam cilvēkam ir jābūt uz visu atlikušo mūžu. Es ļoti priecājos, ka šī sajūta man ir," kādā no sarunu šoviem skaidroja Mūrniece. Uz jautājumu, kas, salīdzinot ar citām reizēm, šoreiz ir citādi, viņa uzsvēra, ka šoreiz ir pārliecība par attiecībām, kopā ar Edgaru viņa jūtas droši un aprūpēta. "Nevis es izpildu vīrieša funkciju attiecībās," viņa kautrīgi bilda.

