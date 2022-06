'Jackass' varonis Bems Mardžera jau otro reizi šomēnes aizbēg no rehabilitācijas klīnikas

Leģendārā MTV izjokošas šova "Jackass" viens no līderiem Bems Mardžera atkal ir pazudis no rehabilitācijas klīnikas Floridā, ziņo tabloīds TMZ. Šī ir jau otrā reize jūnija mēnesī, kad aktieris "paņēmis vagu" no atkarību ārstēšanas iestādes.

Bemu Mardžeru un citus "Jackass" varoņus vislabāk atceras vidējās paaudzes ļaudis – šī kompānija pasauli smīdināja gadsimtu mijā. 2007. gadā Mardžera sāka nopietni aizrauties ar alkoholu, pārdzeršanās dēļ vairākkārt nokļūstot slimnīcās. Jau pēc pāris gadiem alkoholisms ietekmēja viņa karjeru profesionālajā skeitbordā, un draugi un ģimene centās puisi vest pie prāta, iesakot beidzot ārstēties. Pēc likuma pārkāpumiem viņam piemērota piespiedu ārstēšanās.

Jūnija sākumā 42 gadus vecais vīrietis nonāca rehabilitācijas klīnikā "Life Skills", bet 13. jūnijā iestādes vadītājam paziņojis, ka viņu neapmierina šīs klīnikas serviss, tāpēc viņš došoties uz citu klīniku. Mardžera iesēdās melnā sedanā un bez personāla vai tiesas atļaujas aizbrauca. Aktiera bēgļa gaitas beidzās, kad policija viņu atrada kādā viesnīcā un nogādāja atpakaļ klīnikā.

Nepagāja ne divas nedēļas, un Mardžera atkal ir aizbēdzis, sestdien paziņoja vietējās varasiestādes, aprakstot arī to, kā bēglis ģērbies un kur manīts pēdējoreiz. Tā kā slimnieks vairākas dienas nav saņēmis medikamentus, pastāv bažas, ka atsācies slimības recidīvs.

TMZ raksta, ka aizbēgšanu, iespējams, provocējis tas, ka slimnieks jau ilgāk nekā nedēļu nav saņēmis ziņas no savas otrās sievas un bērna. Mardžeras sieva Nikija Boida jau pērnā gada septembrī iesniedza tiesā šķiršanās dokumentus un šomēnes nav atbildējusi uz viņa zvaniem un ziņām. Kāds Mardžeram pietuvināts cilvēks zina teikt, ka Boida ar bērna tēvu vairs nekomunicē vispār un noskaņota iegūt pilnu aizbildniecību pār abu piecgadīgo dēlu Fīniksu.

Mardžeras laulība ar Boidu pastāvēja trīs gadus ilgāk nekā viņa pirmā laulība, kas tika šķirta 2012. gadā.

Dzeršana sagādājusi problēmas arī viņa radošajā darbā, proti, Mardžera tika atlaists no veiksmīgās "Jackass Forever" filmas uzņemšanas, raksta "Page Six".